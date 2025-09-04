Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo de conocer a Lionel Messi: el video

messi y dionisio

El grave accidente que sufrió Flavio Mendoza en una función

Flavio Mendoza vivió un momento de tensión durante una función del Circo Ánima en el Casino Buenos Aires, cuando sufrió un accidente que obligó a su traslado urgente al Hospital Italiano, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia fue dada a conocer en LAM (América TV) el pasado 11 de julio, donde Ángel de Brito compartió detalles del incidente ocurrido en plena función. Para ello, el conductor se comunicó con Flor Cabrera -exparticipante de Gran Hermano-, quien se encontraba en el lugar y presenció el momento exacto del golpe. Según relató Cabrera, el accidente ocurrió apenas comenzado el espectáculo, mientras Mendoza realizaba una acrobacia. "Estoy atónita, nos sacaron a todos. Recién arrancaba, estamos esperando que lo atiendan", expresó desde el lugar.

"Se golpeó la cabeza con una luz y quedó tendido en el suelo. Tenía la soga media floja, y ahí fue cuando se cayó. Una sensación horrible", detalló Florencia sobre el instante del impacto. Por su parte, Pepe Ochoa sumó más información: "Salió con un trapecio, golpeó contra una luz, quedó tendido, frenaron todo y lo bajaron. Se lo llevó la ambulancia en una camilla ortopédica, pero informan que está bien y que la función sigue, aunque sin él".

Siguiendo el minuto a minuto del caso, Ángel de Brito agregó: "Lo están trasladando al Hospital Italiano para hacerle una tomografía, revisar la columna y realizar todos los estudios correspondientes. Está consciente, acompañado por su hermana, aunque con mucho dolor de espalda".