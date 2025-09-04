Wanda Nara y Vero Lozano confirmaron qué famosos competirán en MasterChef Celebrity

Pero la sorpresa más comentada llegó con el número 10: Wanda Nara reveló que su ex, Maxi López, será parte del certamen. A continuación, se sumaron más nombres al listado: Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango y Susana Roccasalvo.

La lista siguió creciendo con el exboxeador Jorge “Roña” Castro, el youtuber Ian Lucas, Marixa Balli y la actriz Eugenia Tobal, expareja de Nicolás Cabré.

Y como si fuera poco, también competirán el actor Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín. Los últimos cuatro participantes se revelarán este viernes por la pantalla de Telefe, completando así el plantel de figuras que buscarán conquistar al jurado con sus platos.

Luis Ventura anunció su llegada a MasterChef Celebrity

Desde sus inicios en el periodismo, Luis Ventura se ha destacado por su pasión incansable por la profesión. Con una trayectoria marcada por investigaciones profundas y revelaciones impactantes, el periodista continúa al frente de Secretos Verdaderos, el emblemático ciclo de América TV que lleva casi veinte años al aire, donde aborda temas sensibles con su estilo característico.

Además de su labor como comunicador, Ventura asumió hace tiempo la presidencia de Aptra, la entidad que entrega los premios Martín Fierro. Bajo su liderazgo, logró revitalizar la institución tras una etapa de crisis económica, reposicionando los galardones y ampliando sus categorías para reconocer a todos los formatos y medios con equidad.

Pero su agenda no termina ahí. Luis Ventura también se dio el gusto de incursionar en el mundo del deporte, dirigiendo equipos de fútbol como El Porvenir, Claypole y Victoriano Arenas, demostrando que su vínculo con el fútbol va más allá de lo pasional.

Y como si eso fuera poco, ahora sumará un nuevo desafío: el periodista confirmó que fue convocado por Telefe para participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity, que volverá a tener a Wanda Nara como conductora. Durante la entrega de los Martín Fierro Digital, celebrada el viernes por la noche, Ventura no solo felicitó a PrimiciasYa por el premio recibido, sino que también recordó su paso por el portal y reveló sus planes para el reality culinario.

"¡Yo los acompañé! En algún momento de mi vida pasé por PrimiciasYa. Recuerdo que tenía una columna que se llamaba 'Sin Mordaza'. La recuerdo con mucho cariño y con el esfuerzo que nació ese espacio, que hoy se ha convertido en un gigante de la comunicación argentina. Así que los felicito, les mando un beso grande, tengo muchos amigos ahí, quiero la marca, y me parece que lo ganaron con mucha justicia!", expresó el periodista en primer lugar.

Respecto a su posible participación en MasterChef Celebrity, noticia que fue adelantada por Marina Calabró en Lape Club Social Informativo, Ventura fue claro: "Me habló la gente de Telefe y los puse en comunicación con las autoridades de América".

"Yo llevo la camiseta de América desde siempre y, si se ponen de acuerdo que creo que habría un principio de acuerdo, estaré ahí", confió Ventura. Y sobre su rol en la cocina, cerró con humor: "¿Sabés a qué voy a MasterChef? ¡Voy a romper los huevos!".