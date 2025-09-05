A24.com

Cris Morena emocionó a todo el Movistar Arena al recordar a Romina Yan y su nieta, Mila Yankelevich

Cris Morena reapareció en público durante el show de Erreway tras la trágica pérdida de su nieta, Mila Yankelevich. En un discurso cargado de emoción, la recordó con ternura, al igual que a su hija, Romina Yan.

5 sept 2025, 00:02
Cris Morena se presentó en el Movistar Arena durante el show de Erreway, y conmocionó a todo el público allí presente al recordar a su hija Romina Yan y a su nieta Mila Yankelevich, fallecida el 28 de julio en un trágico accidente naútico en Miami, Estados Unidos.

Guido Zaffora, entre otros, compartió el video en su cuenta de X. Al inicio, la cámara se centra en la pantalla, donde se la ve tomando el micrófono. Luego, el enfoque cambia al escenario, mostrando a Cris mientras habla sobre el show: "Que noche mágica, única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami y todos ustedes escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes. Vivan las canciones y el amor".

La sorpresa se transformó rápidamente en emoción y ovación cuando la productora, además de agradecer el acompañamiento del público, recordó a su hijay a la pequeña Mila: “Agradecerles a Erreway, a todos porque estoy acá… mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila. Y todos ustedes van a estar dándoles su luz. ¡Gracias!”.

Cris volvió a mostrarse en público tras el trágico fallecimiento de su nieta, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Ya se había pronunciado a través de las redes sociales, con distintos mensajes a su nieto Valentín -hijo de Romina- y también devolviendo el cariño que le habían brindado por su cumpleaños el pasado 23 de agosto.

La coincidencia entre la muerte de Romina Yan y Mila Yankelevich

El lunes 28 de julio se confirmó el fallecimiento de Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, tras un accidente náutico ocurrido en Miami, Estados Unidos.

Más allá de la noticia en sí, la consternación se vio reforzada por la estremecedora coincidencia con la muerte de Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010 tras un paro cardíaco. El número 28 quedará tristemente grabado en la memoria de la familia Yankelevich como una fecha marcada por el dolor.

El periodista Gustavo Méndez fue uno de los primeros en notar este detalle, al igual que su compañera en La Posta del Espectáculo (TV Pública), Naira Vecchio. Ambos lo reflejaron en sus redes sociales. "Otro 28 trágico para la familia Yankelevich. Romina murió un 28 de septiembre, Mila un 28 de julio. Mucha fuerza a la familia en este durísimo momento", escribió Méndez en Instagram.

Por su parte, Vecchio recordó en su cuenta de X unas palabras que Cris Morena le dedicó a Mila y, para cerrar, subrayó la coincidencia de fechas: "Cris Morena a su nieta en su cumple de 7 años: 'Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y esperada. Sos sol, libertad, inquieta, dulce niña, especial, brillante. La hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca murió el 28/07, Romina Yan falleció el 28/09/2010'".

     

 

