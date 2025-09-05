Cris Morena emocionó a todo el Movistar Arena al recordar a Romina Yan y su nieta, Mila Yankelevich

La coincidencia entre la muerte de Romina Yan y Mila Yankelevich

El lunes 28 de julio se confirmó el fallecimiento de Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, tras un accidente náutico ocurrido en Miami, Estados Unidos.

Más allá de la noticia en sí, la consternación se vio reforzada por la estremecedora coincidencia con la muerte de Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010 tras un paro cardíaco. El número 28 quedará tristemente grabado en la memoria de la familia Yankelevich como una fecha marcada por el dolor.

El periodista Gustavo Méndez fue uno de los primeros en notar este detalle, al igual que su compañera en La Posta del Espectáculo (TV Pública), Naira Vecchio. Ambos lo reflejaron en sus redes sociales. "Otro 28 trágico para la familia Yankelevich. Romina murió un 28 de septiembre, Mila un 28 de julio. Mucha fuerza a la familia en este durísimo momento", escribió Méndez en Instagram.

Por su parte, Vecchio recordó en su cuenta de X unas palabras que Cris Morena le dedicó a Mila y, para cerrar, subrayó la coincidencia de fechas: "Cris Morena a su nieta en su cumple de 7 años: 'Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y esperada. Sos sol, libertad, inquieta, dulce niña, especial, brillante. La hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca murió el 28/07, Romina Yan falleció el 28/09/2010'".