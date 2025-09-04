En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Selección Argentina
SELECCIÓN ARGENTINA

"Mi sueño era...": el conmovedor mensaje de Messi en su último partido oficial en Argentina

Lionel Messi marcó dos goles en la victoria 3-0 ante Venezuela y vivió una noche histórica en el Monumental: fue su último partido oficial como local con la Selección Argentina. Conmovido, el capitán dejó frases que quedarán en la memoria de los hinchas.

Tras el pitazo final, el rosarino habló en conferencia de prensa y dejó frases que reflejaron la magnitud del momento, su conexión con el público argentino y su visión sobre el futuro en la Albiceleste.

Qué dijo Messi sobre su último partido en Argentina

Messi no ocultó la nostalgia de la jornada. “Son muchas emociones, sabiendo que era el último partido acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Siempre es una alegría jugar en nuestra cancha con nuestra gente”, señaló.

El astro rosarino remarcó la felicidad que le generó el cariño recibido: “Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido, estoy muy feliz. Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Tengo el cariño en Barcelona y mi sueño era tenerlo acá en mi país con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno”.

Cómo vivió la ovación de los hinchas en el Monumental

El Monumental fue una fiesta desde la entrada en calor hasta el final. Cada intervención de Messi fue aplaudida y los gritos de aliento no cesaron en ningún momento. El capitán devolvió ese afecto con dos goles y un mensaje que conmovió a todos: “Mi sueño era tener el cariño de mi país”.

A diferencia de otros años, donde el vínculo con parte del público había sido más frío, Messi recibió un apoyo unánime que confirma la unión lograda tras la conquista del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

¿Messi jugará el próximo Mundial?

El capitán fue sincero al ser consultado sobre el futuro: “No creo que juegue el otro Mundial por edad, por lógica. Estoy ilusionado y con ganas, voy día a día, partido tras partido. Este año hubo muchos partidos, vengo de estar parado unos días, cuando volví me resentí, ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones”.

Al mismo tiempo, remarcó que seguirá mientras se sienta en condiciones: “Era el último por los puntos acá, quiero sentirme bien y ser sincero conmigo mismo: cuando estoy bien disfruto y cuando estoy mal prefiero no estar”.

Qué legado deja Messi en la Selección

Más allá de lo que ocurra en el futuro, Messi ya dejó una huella imborrable en la historia del fútbol argentino. Es el jugador con más partidos en la Selección (193), máximo goleador histórico y líder de la generación que le devolvió a la Albiceleste la gloria mundialista después de 36 años.

Su mensaje tras el partido fue también un reconocimiento al camino recorrido: los momentos difíciles, las críticas superadas y la transformación en un símbolo de unión y orgullo para todo el país.

Una despedida que quedará en la memoria

El triunfo ante Venezuela quedará registrado como una noche histórica en el Monumental. Con goles, emoción y frases que transmitieron sinceridad, Messi despidió sus partidos oficiales en casa rodeado de ovaciones y con la compañía de su familia.

Lejos de ser un adiós definitivo, el capitán dejó en claro que seguirá vistiendo la camiseta celeste y blanca mientras se sienta en plenitud. Pero lo vivido en Núñez fue único: el broche de oro a su relación con el público argentino, un sueño que se hizo realidad después de tantos años.

