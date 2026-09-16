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DROGAS SINTÉTICAS

Así fue el operativo que realizó el mayor secuestro de éxtasis de la historia argentina

El cargamento fue detectado dentro de una camioneta llegada desde Bélgica y, según las autoridades, se trata de la mayor incautación de esta droga registrada en el país. Hay tres detenidos y un sospechoso con pedido de captura internacional.

El cargamento fue detectado dentro de una camioneta llegada desde Bélgica y

El cargamento fue detectado dentro de una camioneta llegada desde Bélgica y, según las autoridades, se trata de la mayor incautación de esta droga registrada en el país. (Foto: @AleMonteoliva)

Las fuerzas federales y la Aduana secuestraron 52 kilos de MDMA ocultos en una camioneta importada desde Bélgica durante un operativo realizado en la terminal portuaria de Zárate. La investigación derivó además en siete allanamientos, la detención de tres personas y la emisión de una orden de captura internacional contra otro sospechoso.

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El procedimiento fue llevado adelante por la Policía Federal Argentina(PFA) y la Dirección General de Aduanas, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, en el marco de una causa que comenzó meses atrás a partir de información aportada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Una investigación que comenzó con una alerta internacional

La pesquisa se inició en marzo, cuando la DEA advirtió sobre una organización criminal transnacional que buscaba ingresar una importante cantidad de drogas sintéticas al país.

A partir de esa información, los investigadores avanzaron sobre la estructura de la organización y lograron identificar una furgoneta Opel Combo que había llegado a la Argentina por vía marítima desde el puerto de Amberes, en Bélgica.

El vehículo quedó bajo vigilancia hasta su inspección en la terminal de Zárate, donde se utilizó tecnología de control no intrusivo para examinar su estructura.

Cómo encontraron la droga

Durante el escaneo con rayos X, los agentes detectaron anomalías en distintos sectores de la camioneta que resultaban compatibles con la presencia de material orgánico oculto.

La inspección posterior permitió encontrar inicialmente 20 kilos de una sustancia granulada y cristalina. Luego, al desmontar otras partes del vehículo, aparecieron otros 32 kilos distribuidos en diferentes cavidades del chasis, el tanque de combustible y los asientos.

Los análisis realizados posteriormente determinaron que la sustancia secuestrada era MDMA de alta pureza. Según la información oficial, el cargamento tenía un valor estimado de U$S 2,34 millones.

Allanamientos y detenciones

Tras el hallazgo, la Justicia ordenó siete allanamientos. Seis de ellos se realizaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el restante en Salta.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos tres hombres, un ciudadano argentino, uno venezolano y uno mexicano.

Hay tres detenidos y un sospechoso con pedido de captura internacional. (Foto: @AleMonteoliva)

Hay tres detenidos y un sospechoso con pedido de captura internacional. (Foto: @AleMonteoliva)

De acuerdo con los investigadores, uno de los sospechosos había viajado al país para participar en la recepción de la camioneta, mientras que los otros habrían cumplido tareas relacionadas con la logística y la operatoria de la organización. Los tres quedaron acusados de contrabando agravado.

Durante los operativos también se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

La causa también derivó en una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano señalado por su presunta participación en la coordinación del retiro y traslado del vehículo una vez ingresado al país.

Fueron detenidos tres hombres, un ciudadano argentino, uno venezolano y uno mexicano. (Foto: @AleMonteoliva)

Fueron detenidos tres hombres, un ciudadano argentino, uno venezolano y uno mexicano. (Foto: @AleMonteoliva)

El mayor decomiso de MDMA del país

Tras el operativo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó la magnitud del procedimiento y aseguró que se trató del “mayor secuestro de drogas sintéticas de la historia argentina”.

“Incautamos 52 kilos de MDMA de máxima pureza. Con eso podían fabricar cerca de un millón de pastillas de éxtasis por un valor de 25 mil millones de pesos”, sostuvo la funcionaria.

“Así trabajamos: desbaratamos la maniobra, secuestramos la droga y atrapamos a los narcos”, agregó Monteoliva en su cuenta de X.

En pocas palabras

  • Mayor incautación de éxtasis: Secuestran 52 kilos de MDMA ocultos en una camioneta.
  • Investigación internacional: La pesquisa comenzó con información de la DEA y derivó en allanamientos y detenciones.
  • Valor millonario: El cargamento secuestrado tiene un valor estimado de U$S 2,34 millones y podría haber generado cerca de un millón de pastillas de éxtasis.
Resumen generado por Thinkindot AI
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