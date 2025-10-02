En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
José Luis Espert
Casa Rosada

Los cambios de agenda de Javier Milei en medio de la polémica por el caso Espert

A tres semanas de las elecciones, el Presidente dio un volantazo en la agenda de campaña y modificó las actividades programadas. A qué apuesta en la recta final hacia el 26 de octubre.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Milei decidió modificar fechas de sus actos de campaña a raíz del escándalo con su candidato a diputado (Foto: archivo).

Milei decidió modificar fechas de sus actos de campaña a raíz del escándalo con su candidato a diputado (Foto: archivo).

La polémica por las denuncias que vinculan a José Luis Espert, primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con el narcotraficante Fred Machado y la profundización de la crisis económica, hizo cambiar a último momento la agenda de actos y recorridas prevista por el equipo de campaña del gobierno de Javier Milei.

Leé también Bessent destacó avances con Caputo, pero aclaró: "No estamos poniendo dinero en la Argentina"
Scott Bessent y Donald Trump. El apoyo de EE.UU. a  la macro argentina se vuelve a renovar. (Foto: Gentileza LATimes) 

En ese sentido, el Presidente suspendió una recorrida que iba a encabezar con Espert este sábado en San Isidro, y aunque el vocero Manuel Adorni aclaró que Milei va a seguir acompañando a su candidato y atribuyó las denuncias a “operaciones de campaña sucia” impulsadas por el kirchnerismo, evitó confirmar la fecha para la que se postergó el mencionado acto.

En cambio, Milei decidió mostrarse esta tarde en un acto institucional junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, primera candidata a senadora por CABA, quien en las últimas horas, en una entrevista con A24, volvió a mostrarse crítica de las explicaciones de Espert sobre el vínculo con Machado y le reclamó “más explicaciones” sobre el caso.

Milei y Bulrich presentan esta tarde, desde la Cárcel de Ezeiza, el nuevo proyecto de reforma del Código Penal con el agravamiento de penas a delitos como terrorismo y narcotráfico.

En cambio, las actividades que estaban agendadas para el viernes pasaron para el sábado, con una recorrida primero en Paraná, Entre Ríos, junto al gobernador aliado del PRO, Rogelio Frigerio, y sus candidatos en esa provincia.

Más tarde, Milei acompañará a sus candidatos de la provincia de Santa Fe, confirmaron a A24.com fuentes partidarias.

Por otra parte, en una reunión de gabinete realizada el miércoles en la Casa Rosada, se celebró la confirmación de la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Milei. A partir de esto, el Ejecutivo decidió apostar todas las fichas al apoyo político y económico que recibirá el mandatario argentino en la primera reunión bilateral oficial con su par estadounidense, que tendrá lugar el martes 14 de octubre, 12 días antes de las elecciones.

Dada la magnitud del caso, además de la suspensión del acto de Milei con Espert el sábado en San Isidro, la Casa Rosada pidió cancelar también otras actividades que tenía previsto el primer candidato a diputado nacional de LLA, este jueves en La Plata junto a otros candidatos como el presidente del partido, Sebastián Pareja y el legislador del PRO, Diego Santilli y el vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni.

El encuentro estaba convocado para este jueves a las 18hs en el Teatro Bar de La Plata ubicado en Calle 43 N° 632, de la capital bonaerense, pero fue suspendido por la preocupación que genera por estas horas en el equipo de campaña del Gobierno las repercusiones del caso del narco detenido en la Patagonia con pedido de extradición a los Estados Unidos, Fred Machado y la denuncia sobre el supuesto financiamiento de la campaña de Espert en 2019.

Otro acto de LLA suspendido por ele scándalo que involucra al primer candidato a diputado nacionald e LLA. José Luis Espert. foto captura.

Según admitieron fuentes partidarias, tampoco hay fecha de reprogramación.

Adorni relativizó la denuncia e igual que el presidente, salieron a defender a Espert pero en la Casa Rosada analizan los próximos pasos a seguir para evitar un impacto en el resultado electoral del 26 de octubre.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei José Luis Espert Patricia Bullrich
Notas relacionadas
Milei presentará el proyecto del nuevo Código Penal junto a la ministra Bullrich
El Gobierno aclaró que no se instalarán tropas de EE.UU. en Argentina pero confirmó el desembarco para "entrenamientos"
¿Va a haber plata de EE.UU. antes de las elecciones?: los cálculos que hace el Gobierno a 15 días de la cumbre con Trump

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar