Los cambios de agenda de Javier Milei en medio de la polémica por el caso Espert

En cambio, las actividades que estaban agendadas para el viernes pasaron para el sábado, con una recorrida primero en Paraná, Entre Ríos, junto al gobernador aliado del PRO, Rogelio Frigerio, y sus candidatos en esa provincia.

Más tarde, Milei acompañará a sus candidatos de la provincia de Santa Fe, confirmaron a A24.com fuentes partidarias.

Por otra parte, en una reunión de gabinete realizada el miércoles en la Casa Rosada, se celebró la confirmación de la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Milei. A partir de esto, el Ejecutivo decidió apostar todas las fichas al apoyo político y económico que recibirá el mandatario argentino en la primera reunión bilateral oficial con su par estadounidense, que tendrá lugar el martes 14 de octubre, 12 días antes de las elecciones.

Dada la magnitud del caso, además de la suspensión del acto de Milei con Espert el sábado en San Isidro, la Casa Rosada pidió cancelar también otras actividades que tenía previsto el primer candidato a diputado nacional de LLA, este jueves en La Plata junto a otros candidatos como el presidente del partido, Sebastián Pareja y el legislador del PRO, Diego Santilli y el vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni.

El encuentro estaba convocado para este jueves a las 18hs en el Teatro Bar de La Plata ubicado en Calle 43 N° 632, de la capital bonaerense, pero fue suspendido por la preocupación que genera por estas horas en el equipo de campaña del Gobierno las repercusiones del caso del narco detenido en la Patagonia con pedido de extradición a los Estados Unidos, Fred Machado y la denuncia sobre el supuesto financiamiento de la campaña de Espert en 2019.

Otro acto de LLA suspendido por ele scándalo que involucra al primer candidato a diputado nacionald e LLA. José Luis Espert. foto captura.

Según admitieron fuentes partidarias, tampoco hay fecha de reprogramación.

Adorni relativizó la denuncia e igual que el presidente, salieron a defender a Espert pero en la Casa Rosada analizan los próximos pasos a seguir para evitar un impacto en el resultado electoral del 26 de octubre.