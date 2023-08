La increíble noche de Esteban Trebucq en rating con su entrevista a Javier Milei 

Lo cierto es que en materia de rating, la entrevista de Trebucq a Milei tocó picos históricos para la señal de noticias en la franja del prime time.

Según los datos de Kantar Ibope Media, el ciclo periodístico de A24 llegó a picos de 8 puntos y el promedio final habría estado entre los 5 y 6 puntos de rating. Ganó cómodamente en su franja al resto de los canales de noticias y hasta incluso superó a algunos canales de aire.

La preocupación de Pampita ante una de las propuestas de Javier Milei

Pampita estuvo como invitada este lunes en LAM (América TV) y le consultó a Jorge Lanata, quien también participó del ciclo para hablar de los resultados de las PASO 2023, sobre el triunfo de Javier Milei y sus polémicas políticas.

“Hay algunas cosas que dice Milei que me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, opinó la modelo.

“Milei también habló de la venta de órganos”, le respondió Lanata. “Venta de órganos, privatización de los colegios públicos, salud pública también privatizada...”, sumó Pampita sobre algunas de las propuestas que hizo el libertario.

“En la política vos capaz lo habrás escuchado en las conversaciones con tu marido”, dijo en referencia a Roberto García Moritán. “En la política está el Teorema de Baglini. ¿Qué dice? Que a medida que vos te acercás al poder, te vas moderando más. Milei dice todo esto en campaña. Hay que ver si Milei va a hacer todo esto en caso de que gane”, agregó.

“¿Y cómo talla el desencanto del votante de Milei cuando vea que no?”, quiso saber la panelista Marcela Feudale. “A mi me hace acordar a Carlos Menem. Menem hizo campaña prometiendo un salariazo...”, relacionó Lanata.

“¿Tu teoría es que no va a cumplir lo que promete?”, le preguntó Pampita. “Mi teoría es que probablemente no cumpla todo lo que promete...", le contestó el fundador del diario Página 12. "Igualmente si cumple alguna de esas cosas, también es peligroso”, expresó la modelo.

“Sí, sería un desastre. Igual, hay que ver también, aun en esa hipótesis, cómo reacciona la gente. Porque también la gente puede reaccionar en contra de lo que quiera hacer”, lanzó Lanata.