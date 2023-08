El intenso cruce al aire entre Marcela Feudale y Esteban Trebucq: "No seas maleducado"

Ahí, Feudale opinó al respecto y dijo: "Pero desde la esperanza, no desde las propuestas, porque algunas si vos las analizás, algunas propuestas son fuertes”. "Discutámoslo, ¿qué propuestas?”, le preguntó Trebucq.

“Lo de la educación pública es heavy”, le contestó la locutora. “Es disruptivo, te lo tomo”, admitió. “Segundo, si ponemos la venta de órganos”, sumó Feudale.

Ahí, el diálogo se volvió tenso y el periodista político le preguntó si esa propuesta estaba dentro de la plataforma electoral de Milei.“No, pero el discurso existe”, dijo Feudale, quien agregó: “¿Dónde está la plataforma de Milei? ¿Por qué no nos dice dónde está la plataforma?”.

“Está en todos lados, la tendrías que haber visto. Perdoname, no quiero confrontar con vos. Yo recién veía la apertura y no conocía a nadie, porque no estoy informando. Te lo digo con mucho respeto: no estás informada”, lanzó el periodista, quien hizo alusión a un video que había emitido antes sobre los participantes del Bailando 2023.

“¿No estoy informada de un tipo que dijo que va a autorizar la venta de órganos?”, le preguntó Feudale. “No quiero defender eso, pero dijiste que no explicitó la plataforma. Hizo un vivo en Instagram”, detalló Trebucq. “¿No estoy informada de un tipo que dijo que va a dinamitar el ministerio de trabajo?”, dijo ella. “Pero estás hablando de otra cosa”, le respondió el periodista.

“Vos me dijiste: ‘¿Por qué Milei no cuenta la plataforma?’ Y la plataforma está en todos lados, la hizo pública él. Habló una hora en un vivo en Instagram que tiene más de un millón de reproducciones. Vos dijiste que no la hizo pública”, explicó Trebucq. “No, yo no sé si está en Internet. Eso lo desconozco”, dijo la historiadora. “Bueno, informate”, disparó él. “Informame vos. ¿Está en Internet?”, le preguntó Feudale. “No, pero yo no soy el vocero de Milei”, dijo Trebucq.

“Decime, ¿está colgada en Internet?, ¿la gente puede ir a verla?”, volvió a preguntar ella. “Pero vos deberías saberlo. Sí, claro, está en todos lados”, contestó. “No tengo por qué saberlo, no me dedico al periodismo político”, le dijo Feudale. “Pero entonces no digas que no la explicitó”, respondió él. “No seas maleducado, porque te estoy preguntando a vos que te dedicás al periodismo político si está publicada, nada más”, expresó.

“Vos estás haciendo una conjetura a partir de un dato falso: ‘No explicitó la propuesta’. Y la explicitó. Vos no estás informada, no la viste”, afirmó el periodista.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1691957439879627046&partner=&hide_thread=false Esteban Trebucq analiza lo que dejaron las PASO



“No me sorprendí con los resultados”.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/xfDLtH27ad — América TV (@AmericaTV) August 16, 2023

La preocupación de Pampita ante una de las propuestas de Javier Milei: "No sé si ese es el país que quiero para mi familia"

Pampita estuvo como invitada este lunes en LAM (América TV) y le consultó a Jorge Lanata, quien también participó del ciclo para hablar de los resultados de las PASO 2023, sobre el triunfo de Javier Milei y sus polémicas políticas.

“Hay algunas cosas que dice Milei que me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, opinó la modelo.

“Milei también habló de la venta de órganos”, le respondió Lanata. “Venta de órganos, privatización de los colegios públicos, salud pública también privatizada...”, sumó Pampita sobre algunas de las propuestas que hizo el libertario.

“En la política vos capaz lo habrás escuchado en las conversaciones con tu marido”, dijo en referencia a Roberto García Moritán. “En la política está el Teorema de Baglini. ¿Qué dice? Que a medida que vos te acercás al poder, te vas moderando más. Milei dice todo esto en campaña. Hay que ver si Milei va a hacer todo esto en caso de que gane”, agregó.

“¿Y cómo talla el desencanto del votante de Milei cuando vea que no?”, quiso saber la panelista Marcela Feudale. “A mi me hace acordar a Carlos Menem. Menem hizo campaña prometiendo un salariazo...”, relacionó Lanata.

“¿Tu teoría es que no va a cumplir lo que promete?”, le preguntó Pampita. “Mi teoría es que probablemente no cumpla todo lo que promete...", le contestó el fundador del diario Página 12. "Igualmente si cumple alguna de esas cosas, también es peligroso”, expresó la modelo.

“Sí, sería un desastre. Igual, hay que ver también, aun en esa hipótesis, cómo reacciona la gente. Porque también la gente puede reaccionar en contra de lo que quiera hacer”, lanzó Lanata.