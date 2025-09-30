Marcela Tauro reveló por qué Robertito Funes Ugarte nunca ganará un Martín Fierro

A unas horas de los Premios Martín Fierro 2025 se van conociendo las alegrías y enojos que dejó la gala desde el Hotel Hilton y quien se fue furioso fue Robertito Funes Ugarte.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Marcela Tauro contó en Intrusos el motivo detrás por el que Robertito Funes Ugarte la tiene complicada para quedarse con un Premio Martín Fierro.
A unas horas de los Premios Martín Fierro 2025 se van conociendo las alegrías y enojos que dejó la gala desde el Hotel Hilton y quien se fue furioso fue Robertito Funes Ugarte.
Tras el premio de la terna cronista / movilero que quedó en manos de Oliver Quiroz de A la tarde (América Tv) se conoció de la bronca de Robertito por no llevarse la estatuilla.
Enel programa Intrusos (América Tv) se refirieron a este tema y contaron más detalles al respecto: "Estaba furioso porque dice que es revelación", señaló el conductor Rodrigo Lussich sobre la furia de Ugarte de anoche tras perder en su terna con Oliver Quiroz.
"Me parece que uno ya a esta altura de la vida tiene que aceptar. Los premios son así", observó Marcela Tauro. Y luego fue por más y reveló el motivo por el que Robertito no ganará nunca un Martín Fierro: "No queda bien lo que voy a decir pero no es querido Robertito en Aptra, eso es fundamental".
Y luego la panelista destacó: "Robertito es brillante por ahí el año que viene lo gana. Si él considera que Oliver no era revelación, no se hubiera presentado".
La gala edición número 53 del Martín Fierro reconoció a las producciones más destacadas del año, en una noche cargada de emoción, homenajes y momentos inolvidables. Sin embargo, alguno de los protagonistas no se fue del todo feliz y lo dejaron expuesto de manera pública.
A un día de los Premios Martín Fierro 2025 de la televisión, a Robertito Funes Ugarte no se le fue la bronca tras perder y fulminó a APTRA, pidiendo una renovación de los periodistas que emiten su voto.
"Gente desdentada, esa gente que vota. Lo de Oliver está genial pero tendrían que haberlo puesto en revelación. Está todo mezclado, era un espanto en general. Hace 25 años que hago la calle y Cecilia (Insinga) también", se quejó por la elección del ganador de la terna en una nota con Puro Show (El Trece).
Y siguió molesto porque el programa mañanero de Georgina Barbarossa en Telefe no se quedó con ningún premio: "Georgina (Barbarossa) no estuvo nominada, el programa no ganó, Pia Shaw que es fabulosa tampoco, cualquier cosa votó la gente de APTRA, dejame de joder".
"Hay que rejuvenecer APTRA, tiene que ingresar gente nueva. Pilar Smith sería muy buena acompañando a Luis Ventura. Luis es muy bueno, hace bien su trabajo, pero creo que estaría mejor que sean dos, una presidencia compartida", sugirió enojadísimo Robertito Funes Ugarte.
"Mi enojo es que las ternas para mí estaban mal diagramadas. La fiesta estuvo divina pero las nominaciones no va, las ternas estaban raras", dejó en claro el comunicador sobre el motivo de su fastidio.
Y sobre el final sí se mostró de acuerdo con el oro a Santiago del Moro: "Se lo merece Santiago. Me encantó que lo anunciara él, estuvo genial. Es el señor de la televisión, que da un montón de laburo y es generoso".