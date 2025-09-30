Marcela Tauro reveló por qué Robertito Funes Ugarte nunca ganará un Martín Fierro

Y luego la panelista destacó: "Robertito es brillante por ahí el año que viene lo gana. Si él considera que Oliver no era revelación, no se hubiera presentado".

La gala edición número 53 del Martín Fierro reconoció a las producciones más destacadas del año, en una noche cargada de emoción, homenajes y momentos inolvidables. Sin embargo, alguno de los protagonistas no se fue del todo feliz y lo dejaron expuesto de manera pública.

Robertito Funes Ugarte en llamas con APTRA tras los Martín Fierro

A un día de los Premios Martín Fierro 2025 de la televisión, a Robertito Funes Ugarte no se le fue la bronca tras perder y fulminó a APTRA, pidiendo una renovación de los periodistas que emiten su voto.

"Gente desdentada, esa gente que vota. Lo de Oliver está genial pero tendrían que haberlo puesto en revelación. Está todo mezclado, era un espanto en general. Hace 25 años que hago la calle y Cecilia (Insinga) también", se quejó por la elección del ganador de la terna en una nota con Puro Show (El Trece).

Y siguió molesto porque el programa mañanero de Georgina Barbarossa en Telefe no se quedó con ningún premio: "Georgina (Barbarossa) no estuvo nominada, el programa no ganó, Pia Shaw que es fabulosa tampoco, cualquier cosa votó la gente de APTRA, dejame de joder".

"Hay que rejuvenecer APTRA, tiene que ingresar gente nueva. Pilar Smith sería muy buena acompañando a Luis Ventura. Luis es muy bueno, hace bien su trabajo, pero creo que estaría mejor que sean dos, una presidencia compartida", sugirió enojadísimo Robertito Funes Ugarte.

"Mi enojo es que las ternas para mí estaban mal diagramadas. La fiesta estuvo divina pero las nominaciones no va, las ternas estaban raras", dejó en claro el comunicador sobre el motivo de su fastidio.

Y sobre el final sí se mostró de acuerdo con el oro a Santiago del Moro: "Se lo merece Santiago. Me encantó que lo anunciara él, estuvo genial. Es el señor de la televisión, que da un montón de laburo y es generoso".