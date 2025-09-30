Milei ratificó en A24 que trabaja en "recomponer el diálogo con Macri y gobernadores" pero negó que haya sido un pedido de Trump

Aunque no brindó más detalles sobre las negociaciones que se llevan adelante con el Tesoro norteamericano para concretar el swapp de monedas por U$$ 20.000 millones de dólares anunciado por Scott Bessent, o la compra de deuda argentina para blindar el plan económico, Milei dijo que “algunos lo ensucian todo lo que pasó” en referencia a cuestionamientos de la oposición y de medios que reclamaron en el Congreso detalles sobre qué pidió a cambio la administración Trump.

Milei destacó que “en lugar de subirme al poni” como manera de celebrar envalentonado el apoyo de EE.UU, “le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones muy generosas que había tenido esos días”.

Milei dijo que “a partir de ahí nos pusimos en contacto, estamos hablando, nos llevamos muy bien”y reconoció que como había advertido el expresidente, “es cierto que desde hace 1 año no nos hablamos”, tras resaltar que el líder del PRO “ya tuvo un primer encuentro con el jefe de gabinete Guillermo Francos” la semana pasada en señal de acercamiento.

Milei ratificó que el Gobierno también trabaja en “recomponer el diálogo con los gobernadores” y aclaró que más allá de las “diferencias” políticas “tenemos que trabajar con todos”.

El presidente reconoció que hubo un distanciamiento que derivó en la falta de respaldo de los mandatarios a las leyes que envió el Gobierno al Congreso y a sus vetos, y lo atribuyó a que “en el periodo electoral se exacerban las diferencias” pero confió en que “termina el proceso electoral y estamos todos trabajando” porque “algunos que tiran pirotecnia verbal, pero también están de acuerdo en que hay que hacer una reforma impositiva”.

“Todos saben que necesitamos la reforma laboral”, agregó Milei, un día después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos reuniera al Consejo de Mayo para discutir con la oposición, empresarios y gremios proyectos que busca enviar al Congreso el 11 de diciembre, con la nueva conformación parlamentaria.

También respondió a las críticas por las retenciones a los granos, y las quejas de los productores que no llegaron a inscribirse y denunciaron que solo se beneficiaron las grandes cerealeras.

Milei, salió al cruce de las críticas que recibió por la quita temporal de las retenciones al campo y reafirmó que la medida permitió a los productores recibir el precio más alto de la soja en los últimos 25 años.

El jefe de Estado afirmó que el precio de la soja subió hasta 350 dólares la tonelada y aseguró que la política fiscal apunta a seguir reduciendo impuestos. “Odio las retenciones”, remarcó.

Milei: Karina, Espert y las internas en el Gabinete

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

El presidente dijo que son “absolutamente falsos” los rumores de una dura interna entre sus dos principales colaboradores en la toma de decisiones y que Karina Milei y Santiago Caputo “siguen a mi lado” integrando el denominado triángulo de hierro.

Milei atribuyó los rumores de internas en el Gobierno a la “basura que inventan los que están afuera sobre lo que pasa ahí adentro” en la Casa Rosada. Dijo que “son mentiras, el 85% de lo que dicen los medios es falso”.

Y agregó: “en la mesa seguimos trabajando igual”.

Fue luego de expresar una encendida defensa a su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, citada a declarar por el Congreso en el marco de la causa por la estafa de la criptomoneda Libra y los audios de las supuestas coimas en la ANDIS denunciado por el extitular y ex amigo personal, Diego Spagnuolo, con quien reconoció “haber reunido en Olivos a escuchar ópera, pero que “nunca le dijo anda de eso”.

“Son todas mentiras, y operaciones para hacer ruido en la campaña”, aseguró Milei y recordó casos de campaña sucia en campañas electorales anteriores.

Lo mismo dijo sobre el primer candidato a diputado nacional de LLA en provincia de Buenos Aires y actual presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, José Luis Espert: “es otra operación más, es parte de la metodología. Te meten todo este ruido en período electoral". En todo caso, agregó: “que avance la justicia”.

La promesa de campaña: “Vamos a ganar en octubre” y “en 10 años nos convertimos en España”

Milei negó que la crisis económica sea terminal y afecte el resultado electoral de octubre, y atribuyó al “ruido político” que genera la oposición “poniendo palos en la rueda”.

“La economía argentina se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año, y venía acelerando hacia el ocho por ciento en algún momento. Pero del otro lado decidieron empezar a atacar y salieron a romper todo, básicamente lo que ves es un esquema de destructivo instrumentado desde el Congreso de la Nación”, afirmó el presidente.

“La vocación destructiva del kirchnerismo, que está dispuesta a romper todo porque lo único que le importa es el poder, no es gratis”, sentenció.

Cambios de Gabinete:reemplazos para Patricia Bullrich y Luis Petri, con una "reestructuración" mayor

