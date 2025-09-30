Mauricio Macri habló de su vínculo con Javier Milei y reveló de qué hablaron en su última reunión

Milei dijo, previo al mensaje de Macri: "Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, en ese momento en donde todo era algarabía, le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas. A partir de ahí nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo. Así es que estamos trabajando en recomponer el diálogo".

El Presidente destacó, en declaraciones a A24: "La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien, es cierto que, durante casi un año, no estuvimos hablando, pero bueno, no es algo que no se pueda recomponer. De hecho, es más, estuvo en reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Así que estamos avanzando".

Milei busca más sostén político y le pide ayuda a Macri

En el inicio de otra semana difícil para el Gobierno en el Congreso, y a 28 días de las elecciones legislativas de octubre en las que Javier Milei buscará plebiscitar su gestión, el Gobierno, busca contra reloj un acercamiento al expresidente Mauricio Macri y a gobernadores del PRO, que le garanticen cierto clima de gobernabilidad, en medio de un creciente clima de descontento social y de encuestas que hoy ponen en duda un triunfo electoral del gobierno en un escenario de fuerte polarización con el kirchnerismo, y con el peronismo a nivel nacional.

Una alta fuente de la Casa Rosada confirmó este lunes a A24.com que “Milei le escribió un mensaje por WhatsApp a Mauricio Macri desde Nueva York, cuando salió de la entrega de un premio” el jueves pasado, antes de partir de regreso a Buenos Aires.

Allí, “Milei le agradeció al expresidente y líder del PRO nacional, sus palabras en apoyo al plan económico y a las negociaciones anunciadas por Scott Bessent” con el equipo económico de Luis Toto Caputo, por un salvataje financiero del Tesoro de los Estados Unidos y de la administración de Donald Trump que incluyeron un swapp por U$$ 20.000 millones de dólares y que la semana pasada ayudó a calmar los mercados en el peor momento del plan económico del gobierno.

“El presidente le envió un mensaje a Macri, le agradeció su apoyo y quedaron en volver a verse a la vuelta”, dijo un funcionario cercano a Milei, que no descartó que “el encuentro concrete en cualquier momento”, incluso antes de las elecciones del 26 de octubre.