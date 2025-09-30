En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Mauricio Macri
Javier Milei
Politica

Mauricio Macri habló de su vínculo con Javier Milei y reveló de qué hablaron en su última reunión

Tras las especulaciones alrededor de un posible encuentro con el presidente Javier Milei, Mauricio Macri confirmó la existencia de una reunión para "retomar el diálogo".

Mauricio Macri habló de su vinculo con Javier Milei y reveló que se reunieron el fin de semana

Mauricio Macri habló de su vinculo con Javier Milei y reveló que se reunieron el fin de semana

El expresidente Mauricio Macri reveló este martes que mantuvo una "larga reunión" con Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos el domingo en la Quinta de Olivos para "retomar el diálogo" y "trabajar para que la Argentina salga adelante".

Leé también La reacción de Milei cuando Laje le preguntó sobre el "odio" a los periodistas: "¿Eso no es violencia?"
El debate por la violencia en las redes. Javier Milei y Antonio Laje. (Foto: Captura de TV)

"El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante", así lo confirmó Macri a través de un posteo en sus redes sociales.

mauricio macri

Fue minutos después que Milei confirmara que había habido un acercamiento. “Estamos trabajando en recomponer el diálogo con Macri. Durante casi un año no estuvimos hablando”, reconoció en una entrevista en A24.

Milei dijo, previo al mensaje de Macri: "Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, en ese momento en donde todo era algarabía, le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas. A partir de ahí nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo. Así es que estamos trabajando en recomponer el diálogo".

El Presidente destacó, en declaraciones a A24: "La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien, es cierto que, durante casi un año, no estuvimos hablando, pero bueno, no es algo que no se pueda recomponer. De hecho, es más, estuvo en reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Así que estamos avanzando".

Milei busca más sostén político y le pide ayuda a Macri

En el inicio de otra semana difícil para el Gobierno en el Congreso, y a 28 días de las elecciones legislativas de octubre en las que Javier Milei buscará plebiscitar su gestión, el Gobierno, busca contra reloj un acercamiento al expresidente Mauricio Macri y a gobernadores del PRO, que le garanticen cierto clima de gobernabilidad, en medio de un creciente clima de descontento social y de encuestas que hoy ponen en duda un triunfo electoral del gobierno en un escenario de fuerte polarización con el kirchnerismo, y con el peronismo a nivel nacional.

Una alta fuente de la Casa Rosada confirmó este lunes a A24.com que “Milei le escribió un mensaje por WhatsApp a Mauricio Macri desde Nueva York, cuando salió de la entrega de un premio” el jueves pasado, antes de partir de regreso a Buenos Aires.

Allí, “Milei le agradeció al expresidente y líder del PRO nacional, sus palabras en apoyo al plan económico y a las negociaciones anunciadas por Scott Bessent” con el equipo económico de Luis Toto Caputo, por un salvataje financiero del Tesoro de los Estados Unidos y de la administración de Donald Trump que incluyeron un swapp por U$$ 20.000 millones de dólares y que la semana pasada ayudó a calmar los mercados en el peor momento del plan económico del gobierno.

El presidente le envió un mensaje a Macri, le agradeció su apoyo y quedaron en volver a verse a la vuelta”, dijo un funcionario cercano a Milei, que no descartó que “el encuentro concrete en cualquier momento”, incluso antes de las elecciones del 26 de octubre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mauricio Macri Javier Milei
Notas relacionadas
Milei ratificó que trabaja en "recomponer el diálogo con Macri y gobernadores" pero negó que haya sido un pedido de Trump
Diputados busca avanzar con la ley que limita el poder de Milei para firmar DNU
Milei busca más sostén político y le pide ayuda a Macri para que interceda ante los gobernadores

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar