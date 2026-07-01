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Milei no viajará a Estados Unidos para la celebración del 4 de julio

Cerca de Milei aseguran que "no está confirmado" el viaje a EE.UU. para los festejos del 4 de julio, por el Día de la Independencia norteamericana, mientras que en Casa Rosada ya preparan la agenda del Presidente por los actos del 8 y el 9 de julio en Tucumán.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei suspende su viaje por el 4 de Julio a Estados Unidos

Javier Milei suspende su viaje por el 4 de Julio a Estados Unidos, para monitorear de cerca losdebates en el Congreso y reedituar el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. (Foto: Archivo).

El presidente Javier Milei suspendió el viaje a los Estados Unidos para participar junto a Donald Trump de los actos por el 250° aniversario del Día de la Independencia norteamericana, el 4 de julio próximo. Así el mandatario se quedaría en el país para encabezar los actos oficiales del 9 de Julio, fecha del 210° Aniversario de la declaración de la Independencia argentina, que tendrán como epicentro una vigilia el 8 de julio, en la provincia de Tucumán.

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El presidente abrió en Buenos Aires la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina. (Foto: captura de pantalla).

Una alta fuente oficial confirmó a A24.com que hasta este miércoles "el viaje a EE.UU. no estaba en agenda" de Cancillería, ni de Presidencia y advirtió que "nunca estuvo confirmado". Pero desde el entorno más cercano a Milei, directamente reconocieron que "no" irá en esta oportunidad.

El propio canciller Pablo Quirno reconoció a este medio que hasta este miércoles "no se habían recibido las invitaciones" formales de la Casa Blanca para que Milei acompañe junto a otros presidentes extranjeros aliados a Trump en las celebraciones que comenzarán este sábado 4 de julio en Washington.

Sin embargo, el ministro aclaró que la suspensión del viaje también tendría que ver con "la agenda de Milei", ya que los festejos organizados por Trump abarcarán "varios días seguidos", lo que "podría complicar el regreso a tiempo del presidente para la vigilia del 8 de julio prevista en Tucumán". En la Casa Rosada buscarán imprimirle un condimento político especial a la celebración patria.

Luego de tomarle juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de ministros, el mandatario junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y buena parte del equipo presidencial participaron este martes de los festejos que organizó el embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas.

Posteriormente, este miércoles, la Embajada de EE.UU. informó que organizará un "show de drones" este sábado 4 de julio para "iluminar las calles de Buenos Aires" como "el gran cierre de Freedom 250 en Buenos Aires", el festival con el que la Embajada de los Estados Unidos celebrará un nuevo aniversario de la Independencia estadounidense.

El evento que será abierto al público, fue convocado de 15 a 19 horas, en la Plaza Doctor Benjamín A. Gould, frente al Planetario de Palermo.

Aunque el viaje número 18 a los Estados Unidos había sido anunciado hace un mes por fuentes muy cercanas al presidente Milei en Casa Rosada, el propio canciller Pablo Quirno, en declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, confirmó que Milei encabezará "el 8 de julio la vigilia en la Casa de Tucumán".

Aunque no está cerrada oficialmente la agenda de Milei, fuentes de Presidencia habían aclarado a A24.com que "no estaba confirmada" la cancelación del viaje de Milei a EE.UU. por lo que se esperaban definiciones oficiales.

Milei busca reeditar el Pacto de Mayo, el 9 de Julio en Tucumán

Javier Milei firma el Pacto de Mayo con 18 gobernadores. (Foto: X)

Javier Milei firma el Pacto de Mayo con 18 gobernadores. (Foto: X)

Antes de participar del acto de jura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli el martes en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el gobernador Osvaldo Jaldo, dijo que recibió la confirmación de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, respecto de la presencia del jefe de Estado en la vigilia por el 9 de julio.

Según había anticipado el propio gobernador de Tucumán al portal web de La Gaceta, de esa provincia, Jaldo recibió el lunes "la confirmación oficial de Karina Milei". El mandatario tucumano comunicó que "la Provincia montará todos los dispositivos necesarios para garantizar la seguridad del jefe de Estado nacional y toda la delegación que lo acompañe para participar de la jornada patria".

Milei y su comitiva -que estaría integrada por todo el Gabinete nacional y gobernadores aliados- tienen previsto arribar a Tucumán el 8 de julio para dirigirse directamente hacia la Casa Histórica en la que se realizará la tradicional vigilia.

Será la tercera oportunidad que el Presidente encabece la jornada patria en ese sitio histórico, donde Milei impulsó entre otros, la firma del denominado Pacto de Mayo con 18 gobernadores tras arduas negociaciones con las provincias para impulsar reformas estructurales desde la llamada Ley bases y varios proyectos de ley que están en este momento debatiéndose en el Congreso.

Entre los 10 puntos de aquel Pacto de Mayo, figuraban justamente un proyecto que Milei anunció que enviará al Congreso para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, demorada tras la polémica que tuvo como protagonista a Manuel Adorni.

Jaldo anticipó que los detalles de la visita presidencial se conocerán en los próximos días. Casa Militar y Presidencia enviarán a Tucumán a sus especialistas, con el fin de coordinar con la provincia la agenda de actividades de la comitiva nacional.

Según información preliminar, se espera que en el solar ubicado en calle Congreso, Milei reditúe un mensaje por cadena nacional, en el que enumerará los logros económicos a casi tres años de gestión. El presidente volvería a convocar a la firma de consensos y se referirá al Pacto de Mayo, que contiene un decálogo de acciones, varias de las cuales ya están en marcha y otras están en una etapa de ejecución.

Stella Gárnica
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