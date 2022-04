Exclusivo de A24 | Julián Domínguez, sobre el "tractorazo": "Si hay algún reclamo que tenga que ser atendido, lo vamos a escuchar"

"La posición del ministerio es que si hay algún reclamo que tenga que ser atendido, lo vamos a escuchar", se refirió Julián Domínguez en declaraciones a A24, en relación al "tractorazo" que se realizará este sábado. "Nosotros con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo permanente, donde estamos trabajado una agenda de los temas", agregó.

tractorazo3 (1).jpg Tractorazo. Los productores concentrarán hoy al mediodía en Udaondo y Libertador.

"No me corresponde a mí analizar las motivaciones (del paro)", dijo en relación a las diferencias que mantiene sobre el tema con Aníbal Fernández. En este sentido, recalcó: "Si hay algún reclamo que valga la pena, la atenderemos". Y, en otro fragmento de su charla con la prensa en el marco de la gira oficial del ministro a Israel, afirmó: "He dicho hasta el cansancio que las retenciones no se van a aumentar".

Las palabras de Julián Domínguez se dan en medio de una nueva polémica con la Nación, ya que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había advertido que no iba a dejar pasar a los manifestantes. Sin embargo, tras decir que "ni sueñen" en pasar con tractores a la Ciudad, Fernández se retractó y dijo que el Gobierno no hará nada porque la seguridad está a cargo de la gestión porteña y que ya se había comunicado con su par local.

El ministro se encuentra en Israel como parte de la gira oficial en la que esta semana se cerró un acuerdo para la apertura de una cuota de 30.000 toneladas anuales de carne vacuna.