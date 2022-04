Aníbal Fernández aclaró sus dichos sobre el campo y habló del tractorazo contra el Gobierno

En este sentido, contó que se comunicó su par porteño, Marcelo D'Alesandro, quien le comunicó que ellos autorizaron el ingreso de los tractores, por lo cual "nosotros no tenemos nada que hacer entonces. No vamos a participar".

Ante las preguntas, reiteró una y otra vez "no vamos a tomar acción. Nos corremos. Asistimos a la policía federal en los espacios federales como los puentes". También dijo que "no desalojarán las rutas federales porque no es su responsabilidad".

Respecto al reclamo del sector agropecuario, sostuvo que "no habrá retenciones al campo". "Estamos discutiendo políticas propias de la gestión, no va a haber aumento de retenciones". Y amplió: "No creo que la este pasando mal el campo. Las condiciones están dadas. Si se quieren manifestar, se manifestarán", concluyó.

¿Qué le había dicho Aníbal Fernández al campo?

"El campo está pasando su mejor momento, va a ser un muy buen año, y yo soy de los que defienden lo que dijo el ministro (Martín) Guzmán de que no va a haber aumento de las retenciones. Esa discusión está saldada. ¿Qué van a hacer? ¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen ”, expresó el Ministro de Seguridad de la Nación en C5N.