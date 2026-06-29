Exclusivo A24: los audios que Adorni le envió a Tabar antes de su declaración ante la Justicia

En ese mismo mensaje cambia de tema y le consulta por distintos inconvenientes eléctricos registrados en su vivienda.

Un segundo audio y el pedido para volver a hablar

En otra grabación, Adorni vuelve a mencionar problemas en la instalación eléctrica de la casa y, antes de finalizar, retoma el tema de la declaración judicial.

"Mati, ¿qué haces? No, vos sabés que llegué y sí, había saltado el disyuntor de adentro, el general de adentro, así que tuve luz enseguida. Vinieron los del Cepral ayer, aparentemente estaba todo bien, no sé si está todo bien porque me salta la térmica del pilar, así que es de ellos. Hoy no me saltó ni nada y me salta la general de la bomba así que yo no sé si eso es lo que me arma el quilombo. Pero bueno este fin de semana la verdad que tengo la cabeza detonada por todo lo que me viene pasando. Estoy viviendo, viste, un mes y medio, bravo".

"Escuchame, yo tengo que hablar contigo por el tema del 4 de mayo. Así que yo ahora tengo gente en casa, y no me gusta hablar con gente adelante. Obviamente si querés nos vemos dos minutos, pero entiendo que estás lejos. Y si no decime, te llamo tipo 6, 7, 8 de la noche o mañana o en la semana, es lo mismo. Tenemos margen", retoma sobre el final del mensaje la declaración de Tabar ante la Justicia.

Antes del informe de gestión en el Congreso

Un día antes del 29 de abril, fecha en la que el por entonces jefe de Gabinete presentó su informe de gestión en el Congreso, volvió a enviarle otro mensaje.

"Ay Mati, justo te iba a escribir porque no me habías contestado. Qué pelotudo, no vi el mensaje. Escuchame una cosa, yo estoy terminando mi discurso para mañana te hablo dos minutos... no sé, tipo siete, tipo seis, ¿te parece? Seis, siete".

El mismo día de la presentación, Adorni volvió a enviarle al contratista otro audio: "Mati querido, bueno, estamos desencontrados. Escúchame, yo ahora estoy yendo a mi jornada histórica en el Congreso. Te vuelvo a llamar a la tarde porque se nos acota, viste, el tiempo. Así que bueno, nada te intento ubicar a la tarde, te mando un abrazo gigante."

Los mensajes de WhatsApp

Además de los audios, el teléfono de Tabar contiene intercambios por WhatsApp.

En referencia a la presentación del informe de gestión en el Congreso, Tabar le escribió: "Una cosa de locos es escuchar este nivel de agresiones". A lo que Adorni respondió con un "tremendo".

"Avisame si querés que te llame mañana a la mañana. Supongo que ahora estás con la familia", le pidió el por entonces funcionario al contratista. Al día siguiente insistió: "Buen día no me olvides jajajaj".

Tabar respondió: "Hola manu, sisisi, buen día". Adorni volvió a escribir: "Avisame y te llamo cuando puedas".

Según se explicó en WiFi, también figura una llamada perdida que Tabar no respondió, aunque posteriormente ambos mantuvieron una conversación telefónica de aproximadamente diez minutos.

"Quédate tranquilo. Confía en mí"

Uno de los audios incorporados al material exclusivo contiene una frase que ahora forma parte de la investigación.

"¿Ves? Cuando vos hacés lo que hice yo ahí, que borré, no queda más registro de nada. Igual te van a llamar un teléfono que no se puede... de un teléfono no registrado. Quédate tranquilo. Imaginate que es un tema de alta volatilidad. Quédate tranquilo. Confía en mí."

Tras ese mensaje, Tabar respondió: "Manu, hablé con la persona que me asesoró y me dice que si me contacta tu equipo y se descubre que tengo relación, estaría más complicado. Debido a que se estaría elaborando una estrategia. Obviamente esto nos complicaría más y estamos como quemados con esto. La verdad es que prefiero que no me llamen. Sabés que de mi parte tienen la mejor colaboración, pero preferiría no tener que atravesar esto que me quema el coco."

El último audio

Posteriormente, Adorni le informó que ya había derivado su contacto a otra persona. "Listo querido, ya le pasé tu contacto te va a llamar seguramente para presentarse, para pedirte algunos datos y bueno después te va seguramente a llamar un montón de veces acá el lunes para afinar algunos temas. Así que, bueno, nada, eso, abrazo gigantes, gracias por todo y perdón el mal trago", avisó el ex funcionario.

La causa

La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes analizan el patrimonio del ex jefe de Gabinete en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Tabar declaró el 4 de mayo y entregó voluntariamente su iPhone 15, un día después, para respaldar con evidencia digital su testimonio. En ese dispositivo quedaron almacenados los audios, mensajes y demás intercambios mantenidos con Adorni en los días previos a su declaración, además de documentación vinculada con las obras realizadas en la vivienda del ex funcionario en el country Indio Cuá.

Durante su declaración testimonial, el contratista afirmó que percibió US$245.000 por los trabajos realizados en esa propiedad y relató los contactos mantenidos con Adorni antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py.