En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Audio
Tras su salida del Gobierno

"Te voy a dar todo el soporte que necesites": el audio que Adorni le envió a Tabar antes de su declaración

La grabación salió a la luz dos días después de la renuncia del ex jefe de Gabinete. El mensaje fue enviado a Matías Tabar, quien luego declaró ante la Justicia sobre las refacciones realizadas en una vivienda del barrio cerrado Indio Cua.

Banner Seguinos en google DESK
En la grabación

En la grabación, Adorni le ofrece ayuda al empresario antes de que éste se presentara a declarar ante la Justicia el 4 de mayo. (Foto: A24)

Un audio atribuido a Manuel Adorni y enviado al contratista Matías Tabar fue difundido este lunes en el marco de la causa judicial que involucra al ex jefe de Gabinete. En la grabación, el ex funcionario le ofrece ayuda al empresario antes de su declaración testimonial ante la Justicia el 4 de mayo.

Leé también Causa Adorni: el avance de un expediente que acorrala al ex jefe de gabinete y qué busca el informe final sobre su patrimonio
Elavance de un expediente que acorrala al ex jefe de gabinete. (Foto: Reuters)

En el mensaje de voz, Adorni le propone a Tabar mantener una conversación previa a su comparecencia judicial. "Mati, querido, qué hacés, 'cuchame', yo te tengo que hablar hace como diez, quince días. Este finde voy a ir a Indio así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo", señala el audio.

El caso es investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La pesquisa se inició tras la difusión de información vinculada a gastos, viajes y adquisiciones de propiedades que están bajo análisis judicial.

A continuación, agrega: "Nada, obviamente, te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate, como hice con todos, eso está de más decírtelo, pero contas con todo, todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludés, pero para que vos te quedes tranquilo y que todos nos quedemos tranquilos".

Problemas en la vivienda

En otra parte del audio, Adorni le consulta a Tabar por una serie de inconvenientes eléctricos registrados en la vivienda remodelada.

"Por otro lado, vos viste que, te cambio completamente de tema, tengo una térmica, tengo el tablero afuera a la calle, un tablero que mira hacia el cerco, de la columna al cerco, externo a la columna, y del otro lado, del lado que mira a la calle, tengo una sola llave adentro como de un cubículo. Esa me salta sistemáticamente", expresa.

Más adelante, agrega que el problema se repetía con frecuencia y menciona además fallas en otra instalación vinculada a la pileta.

"También me salta la de la bomba, la general que está en la pileta. No se si esta relacionado o no, yo creo que no, ¿Tenés idea qué puede ser o qué se puede hacer para solucionarlo?, porque estoy desesperado", le comenta al contratista.

La declaración de Tabar fue una de las que aportó detalles sobre las obras realizadas en la propiedad durante aproximadamente nueve meses. Entre otros elementos mencionados durante la investigación, señaló que Adorni y su esposa habían solicitado la instalación de una cascada para la pileta de la vivienda.

El teléfono de Matías Tabar

Tabar puso a disposición de la Justicia su iPhone 15 el 5 de mayo, durante su declaración como testigo. Según manifestó entonces, la entrega del dispositivo tenía como objetivo aportar respaldo digital a los hechos que describió ante los investigadores.

En el teléfono se encuentran almacenadas conversaciones mantenidas con Adorni en los días previos a su comparecencia judicial, así como documentación relacionada con las remodelaciones realizadas en la vivienda que el ex funcionario posee en el country Indio Cuá.

Durante su testimonio, el contratista indicó que percibió US$ 245.000 por las obras efectuadas en esa propiedad. También relató que mantuvo contactos telefónicos y distintos intercambios con el entonces jefe de Gabinete antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py.

De acuerdo con su versión, esas comunicaciones estuvieron vinculadas a un ofrecimiento de asistencia previo a su declaración, aunque finalmente decidió no avanzar con esa posibilidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Manuel Adorni Audio
Notas relacionadas
Renuncia de Manuel Adorni: cuáles fueron las reacciones del arco político tras la salida del jefe de Gabinete
El presidente defendió a Manuel Adorni tras su salida del Gobierno: "Sigo confiando en su inocencia"
Diego Santilli asume como jefe de Gabinete: cuándo será la jura y cómo será la transición con Adorni

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar