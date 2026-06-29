"Te voy a dar todo el soporte que necesites": el audio que Adorni le envió a Tabar antes de su declaración

Problemas en la vivienda

En otra parte del audio, Adorni le consulta a Tabar por una serie de inconvenientes eléctricos registrados en la vivienda remodelada.

"Por otro lado, vos viste que, te cambio completamente de tema, tengo una térmica, tengo el tablero afuera a la calle, un tablero que mira hacia el cerco, de la columna al cerco, externo a la columna, y del otro lado, del lado que mira a la calle, tengo una sola llave adentro como de un cubículo. Esa me salta sistemáticamente", expresa.

Más adelante, agrega que el problema se repetía con frecuencia y menciona además fallas en otra instalación vinculada a la pileta.

"También me salta la de la bomba, la general que está en la pileta. No se si esta relacionado o no, yo creo que no, ¿Tenés idea qué puede ser o qué se puede hacer para solucionarlo?, porque estoy desesperado", le comenta al contratista.

La declaración de Tabar fue una de las que aportó detalles sobre las obras realizadas en la propiedad durante aproximadamente nueve meses. Entre otros elementos mencionados durante la investigación, señaló que Adorni y su esposa habían solicitado la instalación de una cascada para la pileta de la vivienda.

El teléfono de Matías Tabar

Tabar puso a disposición de la Justicia su iPhone 15 el 5 de mayo, durante su declaración como testigo. Según manifestó entonces, la entrega del dispositivo tenía como objetivo aportar respaldo digital a los hechos que describió ante los investigadores.

En el teléfono se encuentran almacenadas conversaciones mantenidas con Adorni en los días previos a su comparecencia judicial, así como documentación relacionada con las remodelaciones realizadas en la vivienda que el ex funcionario posee en el country Indio Cuá.

Durante su testimonio, el contratista indicó que percibió US$ 245.000 por las obras efectuadas en esa propiedad. También relató que mantuvo contactos telefónicos y distintos intercambios con el entonces jefe de Gabinete antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py.

De acuerdo con su versión, esas comunicaciones estuvieron vinculadas a un ofrecimiento de asistencia previo a su declaración, aunque finalmente decidió no avanzar con esa posibilidad.