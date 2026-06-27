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Renuncia de Manuel Adorni: cuáles fueron las reacciones del arco político tras la salida del jefe de Gabinete

Con comentarios irónicos, críticas y agradecimientos del oficialismo, sectores opositores y aliados se expresaron en redes sociales.

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Adorni presentó su renuncia tras meses en la que crecieron las presiones para que dejara el cargo (Foto: REUTERS)

Adorni presentó su renuncia tras meses en la que crecieron las presiones para que dejara el cargo (Foto: REUTERS)

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete generó una inmediata ola de repercusiones en todo el arco político. Mientras el oficialismo salió a respaldar al funcionario saliente, dirigentes de la oposición celebraron su salida, reclamaron el avance de la Justicia y apuntaron contra el Gobierno por haber sostenido su continuidad en medio de las investigaciones judiciales.

Leé también Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial
Manuel Adorni renunció al cargo de Jefe de Gabinete. (Foto: archivo).

La dimisión de Adorni se produjo luego de más de 100 días de fuerte presión política y judicial, en una causa en la que era investigado por presunto enriquecimiento ilícito y otras denuncias vinculadas a su patrimonio.

La primera dirigente del oficialismo en pronunciarse fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien publicó un mensaje de apoyo al ahora exjefe de Gabinete. "Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", escribió en su cuenta de X.

Además, lo definió como una persona "íntegra, valiosa y muy querida" y sostuvo que tanto ella como el presidente Javier Milei acompañan su decisión "con respeto", al considerar que atravesó "un difícil e inmerecido momento" junto a su familia durante los últimos meses.

Por su parte, el Presidente evitó realizar declaraciones y únicamente compartió en sus redes sociales la carta de renuncia difundida por Adorni.

También se expresó la ministra Patricia Bullrich, quien publicó un breve mensaje que fue interpretado como una referencia a la situación del funcionario: "La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo".

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora Pilar Ramírez agradeció el trabajo de Adorni y aseguró que seguirá siendo parte del proyecto político encabezado por Javier y Karina Milei.

La oposición celebró la salida y reclamó que avance la Justicia

La reacción más dura llegó desde la Unión Cívica Radical (UCR), que difundió un comunicado en el que afirmó que la renuncia "debió producirse hace meses". El partido cuestionó el supuesto crecimiento patrimonial del funcionario y sostuvo que corresponde que la Justicia investigue de manera "transparente, rápida y sin presiones" el origen de su patrimonio.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro compartió una placa con la palabra "Fin", mientras que Hernán Reyes afirmó que "los argentinos echaron a Adorni" y acusó al Gobierno de intentar sostener "hasta último momento a un corrupto y evasor confeso".

En la misma línea, la diputada Gisela Scaglia consideró que la renuncia "le hace bien al país" y sostuvo que ahora debe actuar la Justicia. El diputado socialista Esteban Paulón aseguró que "terminó la farsa" y cuestionó que el funcionario haya permanecido más de tres meses en el cargo mientras enfrentaba denuncias.

Las críticas del kirchnerismo y la izquierda

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman sostuvo que la salida de Adorni busca "oxigenar un gobierno que cada vez cosecha más rechazo popular" y recordó que su bloque había impulsado una moción de censura en el Congreso.

En Unión por la Patria también hubo fuertes cuestionamientos. Jorge Taiana consideró que la renuncia llegó "demasiado tarde" y sostuvo que todavía deben investigarse las responsabilidades políticas del caso. El exjefe de Gabinete Agustín Rossi publicó un mensaje con fuertes críticas y volvió a plantear interrogantes sobre el origen del patrimonio del exfuncionario y su presunta vinculación con distintas investigaciones.

Por su parte, el diputado Itai Hagman afirmó que Adorni terminó siendo "usado y descartado" por el propio Gobierno y cuestionó el estilo de vida que, según denunció, adoptó durante su paso por la gestión nacional.

El expresidente Alberto Fernández también reaccionó a la noticia y compartió en sus redes sociales una imagen editada con inteligencia artificial en tono irónico.

Por qué renunció Manuel Adorni

La salida de Manuel Adorni se produjo después de varios meses de investigaciones judiciales y de un creciente desgaste político.

Entre los episodios que quedaron bajo la lupa aparecen el viaje de su esposa, Betina Angeletti, en el avión presidencial durante la gira de Javier Milei por Nueva York en el marco de la Argentina Week 2026, además de la difusión de un viaje familiar a Punta del Este en un avión privado.

En paralelo, la oposición avanzaba en el Congreso con pedidos de interpelación y una moción de censura, mientras distintos sectores políticos reclamaban explicaciones por las denuncias que pesaban sobre el funcionario.

Al anunciar su renuncia, Adorni agradeció la confianza del Presidente y calificó su paso por el Gobierno como "un verdadero honor", aunque reconoció el desgaste personal y político que atravesó durante los últimos meses.

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