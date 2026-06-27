Renuncia de Manuel Adorni: cuáles fueron las reacciones del arco político tras la salida del jefe de Gabinete

Además, lo definió como una persona "íntegra, valiosa y muy querida" y sostuvo que tanto ella como el presidente Javier Milei acompañan su decisión "con respeto", al considerar que atravesó "un difícil e inmerecido momento" junto a su familia durante los últimos meses.

Por su parte, el Presidente evitó realizar declaraciones y únicamente compartió en sus redes sociales la carta de renuncia difundida por Adorni.

También se expresó la ministra Patricia Bullrich, quien publicó un breve mensaje que fue interpretado como una referencia a la situación del funcionario: "La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo".

La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora Pilar Ramírez agradeció el trabajo de Adorni y aseguró que seguirá siendo parte del proyecto político encabezado por Javier y Karina Milei.

La oposición celebró la salida y reclamó que avance la Justicia

La reacción más dura llegó desde la Unión Cívica Radical (UCR), que difundió un comunicado en el que afirmó que la renuncia "debió producirse hace meses". El partido cuestionó el supuesto crecimiento patrimonial del funcionario y sostuvo que corresponde que la Justicia investigue de manera "transparente, rápida y sin presiones" el origen de su patrimonio.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro compartió una placa con la palabra "Fin", mientras que Hernán Reyes afirmó que "los argentinos echaron a Adorni" y acusó al Gobierno de intentar sostener "hasta último momento a un corrupto y evasor confeso".

En la misma línea, la diputada Gisela Scaglia consideró que la renuncia "le hace bien al país" y sostuvo que ahora debe actuar la Justicia. El diputado socialista Esteban Paulón aseguró que "terminó la farsa" y cuestionó que el funcionario haya permanecido más de tres meses en el cargo mientras enfrentaba denuncias.

Las críticas del kirchnerismo y la izquierda

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman sostuvo que la salida de Adorni busca "oxigenar un gobierno que cada vez cosecha más rechazo popular" y recordó que su bloque había impulsado una moción de censura en el Congreso.

En Unión por la Patria también hubo fuertes cuestionamientos. Jorge Taiana consideró que la renuncia llegó "demasiado tarde" y sostuvo que todavía deben investigarse las responsabilidades políticas del caso. El exjefe de Gabinete Agustín Rossi publicó un mensaje con fuertes críticas y volvió a plantear interrogantes sobre el origen del patrimonio del exfuncionario y su presunta vinculación con distintas investigaciones.

Adorni no es un error ni un exceso. pic.twitter.com/r9QRgI0jrE — Myriam Bregman (@myriambregman) June 27, 2026

Por su parte, el diputado Itai Hagman afirmó que Adorni terminó siendo "usado y descartado" por el propio Gobierno y cuestionó el estilo de vida que, según denunció, adoptó durante su paso por la gestión nacional.

El expresidente Alberto Fernández también reaccionó a la noticia y compartió en sus redes sociales una imagen editada con inteligencia artificial en tono irónico.

No pudo enfrentar a los diputados.

No quiso informar a los senadores.

No le contestó a la Justicia.

Les mintió a los periodistas.

Se burló de los argentinos.



Ojalá pueda estar en paz con su conciencia…la soberbia y el maltrato nunca son gratis pic.twitter.com/AjOmtiiusy — Alberto Fernández (@alferdez) June 27, 2026

Por qué renunció Manuel Adorni

La salida de Manuel Adorni se produjo después de varios meses de investigaciones judiciales y de un creciente desgaste político.

Entre los episodios que quedaron bajo la lupa aparecen el viaje de su esposa, Betina Angeletti, en el avión presidencial durante la gira de Javier Milei por Nueva York en el marco de la Argentina Week 2026, además de la difusión de un viaje familiar a Punta del Este en un avión privado.

En paralelo, la oposición avanzaba en el Congreso con pedidos de interpelación y una moción de censura, mientras distintos sectores políticos reclamaban explicaciones por las denuncias que pesaban sobre el funcionario.

CHAU Adorni. FIN las ⚽️⚽️⚽️



¿De dónde salió el medio millón de dólares que se gastó ?

¿Adorni socio de Milei en la estafa $LIBRA? ¿El gobierno paga sobresueldos en dólares? ¿Hasta dónde llega el tráfico de influencias? https://t.co/5dNU9ITnfm — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) June 27, 2026

Al anunciar su renuncia, Adorni agradeció la confianza del Presidente y calificó su paso por el Gobierno como "un verdadero honor", aunque reconoció el desgaste personal y político que atravesó durante los últimos meses.