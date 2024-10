Exclusivo GPS | Miguel Ángel Pichetto apuntó contra Javier Milei: "El PRO no está conforme"

Asimismo, aclaró: "Yo creo que en esta etapa, digamos, a Milei le interesa mucho más el escenario del conflicto y la confrontación que el acuerdo, la búsqueda de diálogo, de marcos razonables. Menem hubiera utilizado estos 10 meses para construir la mayoría parlamentaria que le permitiera al gobierno y al país mostrarse confiable hacia afuera. Seguramente Menem, desde el mes de diciembre, hubiera construido con otros sectores una mayoría, hubiera abierto el gobierno, hubiera construido acuerdos casi...".

Embed

"Creo que Milei también sobreactúa el poder para demostrar que no comparto el poder con nadie, ni con Macri. También es cierto que tiene que cuidar la relación con la vicepresidenta. Porque en general en la Argentina, la experiencia histórica te demuestra que las crisis empiezan cuando hay crisis entre el vice y el presidente", sostuvo Pichetto.

Y agregó: "Yo veo que hay problemas. No estoy en el diálogo personal, pero yo percibo cosas....Sí, pero bueno, me parece que la vicepresidenta ha marcado algunas decisiones con mucha autonomía frente a cuestiones que son de gobierno y que son propias también del poder ejecutivo como el tema de la política exterior. En fin, no quiero entrar a evaluar quién tiene razón o no.".