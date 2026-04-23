Explosiva frase de Chloé Bello sobre sus supuestos romances con Mauricio Macri y Marcelo Tinelli

En la misma línea, también descartó cualquier tipo de vínculo con Marcelo Tinelli, otra de las figuras con las que se la relacionó: “Otro disparate de la vida. Es gente con la que no tengo ni relación. Les deseo lo mejor, son tipos bárbaros, talentosos, pero que no tienen nada que ver conmigo”, sostuvo, visiblemente incómoda por la reiteración de esos rumores.

Intentando encontrar una explicación a estas versiones, Chloé Bello reflexionó: “Yo creo que los medios siempre quieren un chivo expiatorio para todo y medio que la termino ligando yo”. Y profundizó su análisis al respecto: “Creo que es porque estoy soltera y no tengo hijos, entonces eso me convierte en la candidata ideal para que inventen. Si estuviera casada hace 20 años, con siete hijos, estimo que sería más difícil”.

Sin embargo, más allá del malestar que le generan estas situaciones, la modelo se mostró abierta a una nueva historia sentimental. “Me gustaría estar en pareja, ¡pero no con ellos!”, lanzó con humor, y agregó entre risas: “A pesar de todo sigo creyendo en el amor, gracias a Dios. Así que me encantaría. Si hay algún interesado del otro lado, que me lo haga saber”.

Por último, dejó una reflexión más íntima sobre su experiencia amorosa: “Me enamoré una vez en la vida, muy fuertemente. Ojalá vuelva a suceder con esa intensidad, o al menos con algo que se le acerque”, cerró.

Chloe Bello desmiente romance con Mauricio Macri - captura Puro Show

Cómo fue la historia de amor entre Chloé Bello y Gustavo Cerati, la última relación del músico

La historia de amor entre Chloé Bello y Gustavo Cerati fue tan breve como intensa, pero dejó una marca imborrable. Todo comenzó en 2010, después de una larga insistencia por parte del músico, quien la buscó durante años hasta que finalmente ella aceptó salir con él. A partir de ese momento, la conexión fue inmediata y el vínculo avanzó a una velocidad arrolladora.

Según contó la propia modelo en distintas entrevistas, el flechazo fue instantáneo. Tras el primer beso, todo se aceleró y lo que parecía un romance incipiente se transformó rápidamente en una relación profunda. De hecho, Cerati había intentado conquistarla durante mucho tiempo, hasta que ella finalmente cedió y se enamoraron sin vueltas.

Chloé Bello y Gustavo Cerati 1

El nivel de intensidad fue tal que, a los pocos días de empezar a salir, ya estaban conviviendo. La relación tomó rápidamente un tono de pareja estable, con una rutina íntima y cotidiana que los mostraba completamente compenetrados. No se trataba de un vínculo pasajero: incluso tenían planes de casamiento, un proyecto que reflejaba la profundidad de lo que estaban viviendo.

La historia, sin embargo, tuvo un giro dramático. Tras apenas unos cinco meses de relación, el músico sufrió un ACV en Caracas en mayo de 2010, en plena gira Fuerza Natural. Ese episodio marcó un antes y un después: quedó en coma durante cuatro años, hasta su muerte en 2014, y el vínculo quedó inevitablemente atravesado por el dolor y la incertidumbre.

A pesar del paso del tiempo, Bello sigue recordando esa historia con una mezcla de amor y nostalgia. En más de una oportunidad dejó en claro la magnitud de ese vínculo, asegurando que fue el gran amor de su vida y que aún lo extraña profundamente. Una relación corta en el tiempo, pero lo suficientemente intensa como para quedar grabada para siempre.