Facundo Manes criticó al gobierno porteño por la prohibición del lenguaje inclusivo: "Es fulbito para la tribuna"

"No creo que prohibir sea la mejor manera de educar, creo que hay que motivar, inspirar y dar ejemplos, se pone en agenda un tema que no es la causa de los malos resultados", aseguró el referente radical y especificó que el problema central en la Ciudad de Buenos Aires es la caída de la inversión: "La educación de la Ciudad tiene un presupuesto que cae un punto por año, ¿por qué no hablamos de eso?".