Máximo Kirchner, a favor del lenguaje inclusivo: "Los pibes van a hacer lo que quieran"

"Los pibes van a hacer lo que quieran. No sé quién lo habrá asesorado pero, ir a decirle a las pibas y a los pibes que no van a poder hablar como ellos quieren, generalmente en el mundo eso ha fracasado rotundamente. Pero bueno, cada uno con su librito”, cerró el tema Máximo.

Máximo criticó a Macri: "Machirulo, típico de Macri agarrarselá con tres compañeras"

Durante su discurso, enfatizó la defensa a tres de sus compañeras de La Cámpora. "Quiero destacar el trabajo que hace todos los días la compañera Luana Volnovich". También valoró la gestión de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes investigada por corrupción, y de Fernanda Raverta, titular de ANSES.

Y durante su discurso también cargó contra el ex presidente. "Más allá de lo machirulo y típico de Macri de agarrársela con tres compañeras, se transformaron también en un objeto de deseo de los varoncitos de oro de la derecha. Son compañeras que todos los días laburan y tienen sensibilidad, que caminan, que trabajan, que militan, que le meten ganas y reciben el ataque de los que no hicieron nada cuando estuvieron en esos lugares", concluyó Kirchner. "El hombre (por Macri) gobernó, la realidad lo pesó, lo midió y no dio la talla. No fue solo el presente que vivimos cuando fue presidente Macri, sino las consecuencias que esa presidencia nos hace vivir hoy”, expresó Kirchner