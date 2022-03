"Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos", explicó el diputado nacional radical en su cuenta de Twitter.

Y justificó su actitud: "No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo". "La Argentina del futuro será de los que nos quedamos", agregó.

El repudio del PRO

Algunos diputados del PRO dieron las razones de su accionar y mostraron su descontento. Waldo Wolff aseguró: "Me levanté junto a otros diputados de la sesión de apertura de sesiones del Congreso. No se pueden consentir tantas mentiras e hipocresía".

Fernando Iglesias, por su parte, consideró que "las mentiras del Presidente no se pueden aceptar pasivamente". "Nos retiramos bajo los insultos de los mismos que aplauden al presidente pero no quieren votarle el acuerdo con el FMI. Orgullo republicano", escribió.

Luego, María Eugenia Vidal publicó un comunicado firmado por los bloques de senadores y diputados de su partido que "repudia" las palabras de Fernández sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomado durante la gestión de Mauricio Macri.

"Desconoce la deuda que heredó el expresidente Mauricio Macri de las administraciones kirchneristas", indicó el comunicado y justificó: "Insulta la inteligencia de los argentinos y la investidura de los representantes del pueblo de la nación".