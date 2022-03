Críticas a la Justicia, el FMI y la guerra en Ucrania: las frases más destacadas del discurso de Alberto Fernández

La guerra entre Ucrania y Rusia

La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania. La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania.

La violencia bélica arrasa vidas humanas. La violencia bélica arrasa vidas humanas.

La guerra genera consecuencias en nuestro país. La guerra genera consecuencias en nuestro país.

Alberto sesiones ordinarias.jpg

El impacto del coronavirus en la Argentina

Estamos viviendo un momento histórico para la Argentina, a partir del cual podemos construir el país que nos merecemos. Estamos viviendo un momento histórico para la Argentina, a partir del cual podemos construir el país que nos merecemos.

El mundo ha vivido un período excepcional y eso ha golpeado a la Argentina por la situación social que vivíamos en ese momento. El mundo ha vivido un período excepcional y eso ha golpeado a la Argentina por la situación social que vivíamos en ese momento.

La pandemia de coronavirus ha afectado al mundo entero. Por primera vez los indicadores de desarrollo humano disminuyeron. La pandemia de coronavirus ha afectado al mundo entero. Por primera vez los indicadores de desarrollo humano disminuyeron.

Hemos vivido una crisis que no tiene precedente. Hemos vivido una crisis que no tiene precedente.

Querer politizar tamaña tragedia es tentador para algunos, pero es inaceptable. Querer politizar tamaña tragedia es tentador para algunos, pero es inaceptable.

He debido enfrentar dilemas que siempre he resuelto pensando en la salud y la vida de nuestra gente. He debido enfrentar dilemas que siempre he resuelto pensando en la salud y la vida de nuestra gente.

Me he equivocado en ocasiones, pero tengo la tranquilidad de que ninguna persona quedó sin atención sanitaria. Me he equivocado en ocasiones, pero tengo la tranquilidad de que ninguna persona quedó sin atención sanitaria.

La inflación

El mundo se vio afectado por una inflación global de alimentos. No logramos reducir en plena pandemia la muy alta inflación que heredamos. El mundo se vio afectado por una inflación global de alimentos. No logramos reducir en plena pandemia la muy alta inflación que heredamos.

La inflación es el principal desafío que tiene el gobierno. La inflación es el principal desafío que tiene el gobierno.

Sería un error ver solo lo negativo y obviar los datos que indican una recuperación creciente y constante. Sería un error ver solo lo negativo y obviar los datos que indican una recuperación creciente y constante.

Alberto Fernández sobre la vacunación

Argentina llevó a cabo la mayor campaña de vacunación de su historia. Argentina llevó a cabo la mayor campaña de vacunación de su historia.

Debemos estar orgullosos de lo que fuimos capaces de hacer. Debemos estar orgullosos de lo que fuimos capaces de hacer.

La Argentina ha recibido 112 millones de dosis de siete laboratorios diferentes. La Argentina ha recibido 112 millones de dosis de siete laboratorios diferentes.

Entre los países de más de 30 millones de habitantes, Argentina ocupa el podio en niveles de vacunación que comparte con China y España. Entre los países de más de 30 millones de habitantes, Argentina ocupa el podio en niveles de vacunación que comparte con China y España.

Los momentos más duros han quedado atrás. Los momentos más duros han quedado atrás.

Hemos logrado una inmunidad que nos permite avanzar hacia el mañana, sabiendo que la pandemia no ha terminado. Hemos logrado una inmunidad que nos permite avanzar hacia el mañana, sabiendo que la pandemia no ha terminado.

No detuvimos la obra pública con la pandemia y no la detendremos en el futuro. No detuvimos la obra pública con la pandemia y no la detendremos en el futuro.

Vacunación en ruta.jpg

Indicadores de crecimiento, según el Presidente

Tenemos 3.700 obras iniciadas en el país. Tenemos 3.700 obras iniciadas en el país.

La industria en 2021 recuperó lo perdido en 2020 y superó 7 puntos a 2019. La industria en 2021 recuperó lo perdido en 2020 y superó 7 puntos a 2019.

La producción de alimentos y bebidas tuvo en 2021 el segundo año de su historia. La producción de alimentos y bebidas tuvo en 2021 el segundo año de su historia.

La producción de maquinaria agrícola tuvo un crecimiento extraordinario. La producción de maquinaria agrícola tuvo un crecimiento extraordinario.

Tenemos hoy más empleo formal que a fines de 2019. No fue casualidad, ni un rebote. Fue posible por el alto nivel de protección que logramos con la vacunación y porque el financiamiento a empresas alcanzó el mayor nivel en 3 años. Tenemos hoy más empleo formal que a fines de 2019. No fue casualidad, ni un rebote. Fue posible por el alto nivel de protección que logramos con la vacunación y porque el financiamiento a empresas alcanzó el mayor nivel en 3 años.

En 2021 la inversión productiva fue 13% mayor a la de 2019. En 2021 la inversión productiva fue 13% mayor a la de 2019.

La construcción fue otro motor de la recuperación económica. La construcción fue otro motor de la recuperación económica.

Pusimos en marcha la construcción de 85 mil viviendas en todo el país en 2021. Pusimos en marcha la construcción de 85 mil viviendas en todo el país en 2021.

Los permisos para la construcción tuvieron el mayor nivel en 5 años. Los permisos para la construcción tuvieron el mayor nivel en 5 años.

La producción de petróleo tuvo el mejor diciembre desde 2011. La producción de petróleo tuvo el mejor diciembre desde 2011.

Qué mensaje le dio Alberto Fernández al sector agropecuario

El agro tuvo un muy buen 2021. El agro tuvo un muy buen 2021.

Argentina tuvo récord de producción en maíz, trigo y cebada. Argentina tuvo récord de producción en maíz, trigo y cebada.

La industria del sofware tiene más de 135 mil puestos de trabajos registrados. La industria del sofware tiene más de 135 mil puestos de trabajos registrados.

Al finalizar 2021 el número de personas con trabajos formales es 2% mayor al momento del inicio de la pandemia. Al finalizar 2021 el número de personas con trabajos formales es 2% mayor al momento del inicio de la pandemia.

En 2021 la pobreza dejó de aumentar. Estamos en condiciones de iniciar el sendero de su paulatina reducción. En 2021 la pobreza dejó de aumentar. Estamos en condiciones de iniciar el sendero de su paulatina reducción.

Habiendo pasado lo peor de la pandemia, mientras seguimos ordenando nuestro tremendo endeudamiento, debemos afrontar los problemas de exclusión en nuestra sociedad. Habiendo pasado lo peor de la pandemia, mientras seguimos ordenando nuestro tremendo endeudamiento, debemos afrontar los problemas de exclusión en nuestra sociedad.

Soja Pymes.jpg El complejo sojero (poroto, harina y aceite) representa casi el 34% del total exportado por el país.

Los dichos de Alberto Fernández sobre los planes sociales y el asistencialismo

Mientras alguien lo necesite la asistencia del Estado estará presente. Pero es hora de que los que puedan hacerlo, vuelvan al empleo formal y vayan prescindiendo de los planes sociales. Mientras alguien lo necesite la asistencia del Estado estará presente. Pero es hora de que los que puedan hacerlo, vuelvan al empleo formal y vayan prescindiendo de los planes sociales.

Es hora de reconocer y registrar las actividades de la economía popular. Necesitamos dotarla de créditos para que la producción impulse hacia arriba a los sectores más postergados. Que el Estado haga partícipe a las cooperativas en las pequeñas obras públicas. Es hora de reconocer y registrar las actividades de la economía popular. Necesitamos dotarla de créditos para que la producción impulse hacia arriba a los sectores más postergados. Que el Estado haga partícipe a las cooperativas en las pequeñas obras públicas.

Es necesario implementar un monotributo productivo para estos sectores. Ha llegado la hora de que los ingresos se distribuyan en términos de mayor equidad. Es necesario implementar un monotributo productivo para estos sectores. Ha llegado la hora de que los ingresos se distribuyan en términos de mayor equidad.

Para facilitar la inserción de jóvenes al mercado de trabajo enviaré al Congreso el proyecto de Ley de Empleo Joven. Para facilitar la inserción de jóvenes al mercado de trabajo enviaré al Congreso el proyecto de Ley de Empleo Joven.

Transformaremos los planes en oficios. Transformaremos los planes en oficios.

La recaudación lleva 17 meses consecutivos de crecimiento por encima de la variación de precios. La recaudación lleva 17 meses consecutivos de crecimiento por encima de la variación de precios.

Las frases del Presidente sobre el Previaje

Lanzamos el Programa Previaje. La actual temporada de verano fue histórica con niveles de ocupación plena en todos los destinos turísticos. Lanzamos el Programa Previaje. La actual temporada de verano fue histórica con niveles de ocupación plena en todos los destinos turísticos.

Los niveles de polarización política están llevando a algunos compatriotas a niveles de debates estériles. Los niveles de polarización política están llevando a algunos compatriotas a niveles de debates estériles.

Propusimos un Presupuesto que dejamos a consideración del Congreso que jamás fue un paquete cerrado. En estos 40 años de democracia, el Congreso sólo dejó sin Presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en 2022. Propusimos un Presupuesto que dejamos a consideración del Congreso que jamás fue un paquete cerrado. En estos 40 años de democracia, el Congreso sólo dejó sin Presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en 2022.

Progr-PREVIAJE-1.jpg

Cómo abordó Alberto Fernández el tema de la deuda externa

En 2018 el expresidente Mauricio Macri decidió endeudar a la argentina ante el FMI por 57 mil millones. El Congreso no autorizó ese endeudamiento. El dinero fue enteramente utilizado para pagar deuda externa y fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido. Ni un puente, ni una carretera. Solo una deuda impagable. En 2018 el expresidente Mauricio Macri decidió endeudar a la argentina ante el FMI por 57 mil millones. El Congreso no autorizó ese endeudamiento. El dinero fue enteramente utilizado para pagar deuda externa y fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido. Ni un puente, ni una carretera. Solo una deuda impagable.

En 2020 logramos una exitosa restructuración de la deuda privada en moneda extranjera. En 2020 logramos una exitosa restructuración de la deuda privada en moneda extranjera.

Ahora hemos llegado un acuerdo con el staff del FMI que nos permita refinanciar la deuda. Estamos dando un nuevo paso en este tema. Se trata de una deuda inmensa. Ahora hemos llegado un acuerdo con el staff del FMI que nos permita refinanciar la deuda. Estamos dando un nuevo paso en este tema. Se trata de una deuda inmensa.

Ahora tenemos un camino para solucionar este problema. Sin acuerdo no podremos construir certezas en la Argentina. Ahora tenemos un camino para solucionar este problema. Sin acuerdo no podremos construir certezas en la Argentina.

Fuertes críticas a la Justicia

Luchamos contra el narcotráfico y el contrabando. No hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente. Luchamos contra el narcotráfico y el contrabando. No hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente.

Esperamos que el Poder Judicial sea independiente de todos los poderes fácticos y políticos. Esperamos que el Poder Judicial sea independiente de todos los poderes fácticos y políticos.

Necesitamos una reforma integral del sistema de Justicia. La oposición sabe que tiene aliados en la Justicia federal. Necesitamos una reforma integral del sistema de Justicia. La oposición sabe que tiene aliados en la Justicia federal.

En ese proyecto se creaba la Cámara federal de Rosario, no se debería perder más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales. En ese proyecto se creaba la Cámara federal de Rosario, no se debería perder más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales.

La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia debe ser análisis en este ejercicio legislativo. La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia debe ser análisis en este ejercicio legislativo.

En Argentina no hay espacio para el espionaje político. El secreto no puede ser excusa para que el Estado ejecute un sistema de espionaje con fines políticos o para la extorsión. En Argentina no hay espacio para el espionaje político. El secreto no puede ser excusa para que el Estado ejecute un sistema de espionaje con fines políticos o para la extorsión.

tribunales - palacio de justicia.jpg

Inteligencia, Fuerzas de Seguridad, Armadas y cuestión Malvinas

Enviaré un proyecto de ley en materia de Inteligencia. Enviaré un proyecto de ley en materia de Inteligencia.

Enviaré un proyecto de ley que establezca estándares básicos de actuación de las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional. Enviaré un proyecto de ley que establezca estándares básicos de actuación de las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional.

Enviaré un proyecto de ley que proteja los derechas de las personas con discapacidad. Enviaré un proyecto de ley que proteja los derechas de las personas con discapacidad.

La Argentina hace un llamamiento a la paz. Siempre rechazará el uso de las fuerzas armadas. La Argentina hace un llamamiento a la paz. Siempre rechazará el uso de las fuerzas armadas.

Este 2022 será el año de los homenajes a los caídos en Malvinas y a sus seres queridos. Malvinas nos une en una causa nacional. Este 2022 será el año de los homenajes a los caídos en Malvinas y a sus seres queridos. Malvinas nos une en una causa nacional.