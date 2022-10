Facundo Manes inauguró un local en la Ciudad y no descarta competir para jefe de Gobierno

Embed

En el Teatro Verdi, el neurólogo aseguró que “es la época de encarar el futuro y dejar atrás la sensación de que el trabajo, la honestidad y el esfuerzo no alcanzan”.

“Si no generamos una mayoría social que no sea de los extremos, vamos a perder cuatro años más que no podemos perder”, manifestó a sala llena.

La convocante presentación que forma parte del desarrollo del perfil presidencial de Facundo Manes, a la vez también sirvió como el desembarco del radical en la Ciudad de Buenos Aires.

Este viernes, el neurólogo dio otro paso más en su ambicioso plan al inaugurar el primer local propio en el barrio de Palermo.

El bunker del referente de la UCR está ubicado en la calle Armenia al 1500 y está conformado por una gran sala donde abunda el color rojo típico del radicalismo, y una serie de oficinas para reuniones en el primer piso.

Desde fuentes cercanas a Facundo Manes revelaron a A24.COM que “no descarta competir en la Ciudad” en caso que “los acuerdos del radicalismo continúen siendo complacientes con los tiempos del PRO y la indefinición de Rodríguez Larreta”.

De esta manera, JxC contaría con tres precandidatos a suceder al alcalde porteño: Jorge Macri, Martín Lousteau y Facundo Manes.