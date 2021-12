La diputada ultrakirchnerista fue repudiada por la serie de insultos que desarrolla en el audio. “Fue una conversación privada y forma parte de prácticas que hay que desterrar en el ejercicio de la política y de los medios de comunicación. Me parece que hay responsabilidades mutuas”, argumentó en diálogo con TN.

alberto fernandez vallejos.jpg

Para la legisladora, sus opiniones de aquel momento reflejaron una serie de emociones que invadieron al oficialismo poco después de conocerse el resultado de las primarias.

"Muchos votantes del Frente de Todos estaban muy desilusionados con las políticas o con una parte de las políticas que se habían llevado adelante. Fue más que bronca. El resultado adverso que sufrimos en las PASO significaría potencialmente para nuestra coalición el retorno de aquellas políticas que tanto daño le hicieron a nuestra economía y a nuestra gente", explicó.

Por otro lado, Vallejos insistió con que la filtración de sus audios constituye “un delito” ya que “se violó una conversación privada. Lamentablemente estas cosas están naturalizadas porque esta no es la primera vez que ocurre. Pero yo se que no se filtró por Pedro, aunque no puedo decir cómo ocurrió”, protestó.

En tanto, Vallejos fue consultada sobre si seguía pensando eso del propio Fernández o si se trató de una declaración impulsiva. “En términos personales, lo conozco poco. Me parece una persona muy agradable. Lo que me parece que tenemos que empezar a naturalizar es que es saludable el debate democrático. Esto fue una anécdota”, concluyó.

¿Qué decían los audios de Vallejos contra Alberto Fernández?

En uno de los audios que se difundió, la diputada dice sobre Alberto Fernández: “El tipo está atrincherado, como Martín Redrado en el Banco Central, en la Casa Rosada. Y él es un okupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad. No lo quiere nadie”, se escucha a Vallejos en un fragmento del audio que dura 11 minutos y agrega: “La derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri. Mirá si van a votar a este mequetrefe”.

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en el escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo. Además de ciego parece que es sordo porque jamás ha escuchado nada de Néstor ni de nadie, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer”, también se escucha decir a Vallejos en el audio que está dirigido a un tal “Pedro”.

La explicación de Vallejos sobre el audio contra Alberto Fernández

Acerca del polémico mensaje, la diputada kirchnerista explicó, en su momento, en su cuenta de Twitter que "se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas" les "generó el resultado del domingo, dio cuenta del sufrimiento" del pueblo con "expresiones realmente impropias" contra el Presidente.

"Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos", explicó Vallejos.

Y siguió con el hilo de mensajes: " No hay mucho más para decir, más que lamentar también, la utilización de conversaciones del ámbito de lo estrictamente privado, dadas en un momento muy particular", consideró la diputada kirchnerista.