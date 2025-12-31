Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: el video

"31/12/2025 ¡Bienvenido, Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer: mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando, que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!", escribió Maxi, muy emocionado y reflexionando sobre todo lo que vivió.
Asimismo, detalló en sus historias cómo serán los próximos días: "Por la llegada de Lando en los próximos días, voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso, voy a estar un poco alejado de las redes y las dejo en manos de mi equipo".
Por otro lado, en el posteo recibió las felicitaciones nada menos que de Wanda Nara, su expareja, con quien la relación mejoró considerablemente en el último tiempo. "Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina", escribió la conductora. ¡Que cierre de año, Maxi!
Cómo fue el 2025 de Maxi López
Además de elegir una foto con el bebé recién nacido como imagen principal de la publicación, Maxi López también hizo alusión a otros momentos que lo marcaron, entre momentos con Elle, Valentino, Constantino y Benedicto, hermanos de Lando, y el gran giro profesional que vivió con su incorporación a MasterChef Celebrity (Telefe).