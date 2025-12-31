Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: el video

Maxi López y Lando

Por otro lado, en el posteo recibió las felicitaciones nada menos que de Wanda Nara, su expareja, con quien la relación mejoró considerablemente en el último tiempo. "Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina", escribió la conductora. ¡Que cierre de año, Maxi!

Cómo fue el 2025 de Maxi López

Además de elegir una foto con el bebé recién nacido como imagen principal de la publicación, Maxi López también hizo alusión a otros momentos que lo marcaron, entre momentos con Elle, Valentino, Constantino y Benedicto, hermanos de Lando, y el gran giro profesional que vivió con su incorporación a MasterChef Celebrity (Telefe).

