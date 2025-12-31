A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Felicidad

Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: el video

En el último día de 2025 nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson, una noticia que llenó de alegría a la pareja y coronó el cierre de un año cargado de emociones.

31 dic 2025, 19:20
Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: el video
Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: el video

Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: el video

Este 31 de diciembre, en el último día de 2025, Maxi López anunció el nacimiento de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson.

La hermosa noticia fue compartida por el propio exfutbolista a través de su cuenta de Instagram, donde aprovechó para hacer un repaso de lo que fue un año intenso y lleno de cambios.

Leé también

El detalle que nadie esperaba: el guiño de Wanda Nara a Maxi López en plena Navidad

El detalle que nadie esperaba: el guiño de Wanda Nara a Maxi López en plena Navidad

"31/12/2025 ¡Bienvenido, Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer: mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando, que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!", escribió Maxi, muy emocionado y reflexionando sobre todo lo que vivió.

31-12-2025¡Bienvenido Lando!♥Se va un año intenso, con mucho por agradecer.Mis hijos, la famili

Asimismo, detalló en sus historias cómo serán los próximos días: "Por la llegada de Lando en los próximos días, voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso, voy a estar un poco alejado de las redes y las dejo en manos de mi equipo".

Maxi López y Lando

Por otro lado, en el posteo recibió las felicitaciones nada menos que de Wanda Nara, su expareja, con quien la relación mejoró considerablemente en el último tiempo. "Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina", escribió la conductora. ¡Que cierre de año, Maxi!

Cómo fue el 2025 de Maxi López

Además de elegir una foto con el bebé recién nacido como imagen principal de la publicación, Maxi López también hizo alusión a otros momentos que lo marcaron, entre momentos con Elle, Valentino, Constantino y Benedicto, hermanos de Lando, y el gran giro profesional que vivió con su incorporación a MasterChef Celebrity (Telefe).

Embed
Maxi López y su familia 1
Maxi López y su familia 2
2025 de Maxi
2025 de Maxi 1
2025 de Maxi 2
2025 de Maxi 3
2025 de Maxi 4

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Maxi López Daniela Christiansson

Lo más visto