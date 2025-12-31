Cómo funcionarán el transporte público y los servicios en Año Nuevo en la Ciudad de Buenas Aires. 

Con motivo del 31 de diciembre y el 1° de enero, la Ciudad de Buenos Aires aplicará cambios en el transporte, los servicios públicos, el estacionamiento y la atención hospitalaria y educativa. Así será el cronograma para las dos jornadas festivas.
Tanto colectivos, como trenes, subtes, recolección de basura y estacionamientos tuvieron modificaciones a su funcionamiento habitual, por lo que desde el Gobierno porteño dieron detalles y recomendaciones.
Tanto colectivos, como trenes, subtes, recolección de residuos y estacionamientos tuvieron modificaciones a su funcionamiento habitual, por lo que desde el Gobierno porteño dieron detalles y recomendaciones para manejarse durante la etapa festiva.
Todas las líneas funcionarán con esquema especial:
Incluye a las líneas: Roca, Mitre, Belgrano Sur, Sarmiento y San Martín.
El Gobierno porteño informó: