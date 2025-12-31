En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Transporte
Servicios
CABA

Cómo funcionarán el transporte público y los servicios en Año Nuevo en la Ciudad de Buenas Aires

Tanto colectivos, como trenes, subtes, recolección de basura y estacionamientos tuvieron modificaciones a su funcionamiento habitual, por lo que desde el Gobierno porteño dieron detalles y recomendaciones.

Cómo funcionarán el transporte público y los servicios en Año Nuevo en la Ciudad de Buenas Aires. 

Cómo funcionarán el transporte público y los servicios en Año Nuevo en la Ciudad de Buenas Aires. 

Con motivo del 31 de diciembre y el 1° de enero, la Ciudad de Buenos Aires aplicará cambios en el transporte, los servicios públicos, el estacionamiento y la atención hospitalaria y educativa. Así será el cronograma para las dos jornadas festivas.

Leé también ¿Paro de colectivos?: qué puede pasar con el transporte después de la advertencia de la UTA
¿paro de colectivos?: que puede pasar con el transporte despues de la advertencia de la uta

Tanto colectivos, como trenes, subtes, recolección de residuos y estacionamientos tuvieron modificaciones a su funcionamiento habitual, por lo que desde el Gobierno porteño dieron detalles y recomendaciones para manejarse durante la etapa festiva.

colectivos-amba-reintegro-visa
El 31 de diciembre: funcionan con horario de fin de semana.&nbsp;

El 31 de diciembre: funcionan con horario de fin de semana.

Colectivos en Año Nuevo

  • 31 de diciembre: funcionan con horario de fin de semana, con frecuencias reducidas, sobre todo por la noche.
  • 1° de enero: el servicio opera con cronograma de feriado.

Trenes

Todas las líneas funcionarán con esquema especial:

  • 31 de diciembre: horario de sábado.
  • 1° de enero: horario de domingo o feriado.

    Incluye a las líneas: Roca, Mitre, Belgrano Sur, Sarmiento y San Martín.

Subte

Últimos servicios del 31 de diciembre:

  • Línea A: último tren San Pedrito → Plaza de Mayo a las 21:06 / Plaza de Mayo → San Pedrito 21:32
  • Línea B: J. M. Rosas → Urquiza/Alem 21:02 / sentido contrario 21:32
  • Línea C: Constitución → Retiro 21:35 / Retiro → Constitución 21:48
  • Línea D: Congreso de Tucumán → Catedral 21:07 / Catedral → C. de Tucumán 21:38
  • Línea E: Plaza de los Virreyes-E. Perón → Retiro 21:00 / Retiro → Plaza de los Virreyes 21:32
  • Línea H: Hospitales → Fac. de Derecho 21:54 / Fac. de Derecho → Hospitales 21:32

Premetro – Últimos horarios

  • Intendente Saguier → Centro Cívico 21:07
  • Centro Cívico → Intendente Saguier 21:31
  • Intendente Saguier → General Savio 21:20
  • General Savio → Intendente Saguier 20:49

Ecobici

  • 31 de diciembre: habilitados pases básico, intensivos (único, diario, mensual) y turísticos (único y diario).
  • 1° de enero: habilitados pases intensivos (mensual), recreativos (único y diario) y turísticos (único y diario).
360 - 2025-12-31T132733.280
Guardias y servicios cr&iacute;ticos: abiertos las 24 horas.&nbsp;

Guardias y servicios críticos: abiertos las 24 horas.

Hospitales y salud

El Gobierno porteño informó:

  • Guardias y servicios críticos: abiertos las 24 horas.
  • Cerrados: consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y CEMAR.
  • Escuelas y administración educativa: cerradas ambos días.

Estacionamiento: Cómo rige

  • Permitido estacionar en avenidas y calles donde la prohibición rige solo días hábiles de 7 a 21.
  • NO rige el estacionamiento medido.
  • Excepciones están señalizadas con carteles.
  • Prohibido las 24 horas en: pasajes, calles con Metrobús, calles de convivencia y paralelo a ciclovías.
recoleccion de basura
El 1&deg; de enero el servicio va a ser normal.

El 1° de enero el servicio va a ser normal.

Recolección de residuos

  • 31 de diciembre: no habrá recolección.
  • 1° de enero: servicio normal.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Transporte Servicios Año Nuevo
Notas relacionadas
La firme decisión del Ministerio de Transporte contra Valeria Aquino tras el video de su hija manejando
Alquileres, transporte y servicios: uno por uno, los aumentos que llegan en enero 2026
¿Por qué el Banco Nación acreditó montos sorpresivos de entre 500 mil y 700 mil pesos a sus clientes?

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar