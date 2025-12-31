Los famosos despidieron el 2025 y enviaron sus mejores deseos para el 2026

Embed

Por su parte, la pareja mediática que conforman Suárez y el futbolista, en un año marcado por conflictos pero en el que decidieron dar rienda suelta al amor, también hizo un posteo. " Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos", escribió Mauro junto a múltiples fotos.

Santiago del Moro, ganador del Martín Fierro de Oro 2025 y en la antesala de una nueva temporada de Gran Hermano, compartió sus saludos. "Amigos. Gracias por estar siempre ahí del otro lado. Lo mejor para ustedes, brindo por eso. Vamos por todo. Feliz 2026", escribió.

"2025, gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer. Llorar, a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado", comenzó Tini Stoessel haciendo un balance del año.

“¡Ya casi 2026! Si dios quiere voy a compartirles el álbum que vengo soñando, y nos vemos en la gira! Les mando todo mi amor. Gracias por ser parte de mi vida, lxs amo”, sumó, sobre lo que espera para el futuro inmediato.

La mayor de las Nara también expresó su deseo para este 2026, anunciando desde Punta del Este ni más ni menos que su renovación con Telefe. "Días de descanso, playa y familia. Anoche (30 de diciembre) último programa del año y de este proyecto que me hace tan feliz. Mañana nos vemos de nuevo pero ya en 2026. Y por muchos más, porque ayer firmé mi renovación", contó.