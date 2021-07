Florencio Randazzo confirmó su lista para competir en Provincia.

La lista la completan Juan de Dios Cincunegui; Mariana López; Carlos Legnani (creador del programa automovilístico Campeones), y Maite Crespo Bjerg, proveniente del lavagnismo.

En las últimas horas se conoció que Eduardo "Bali" Bucca, diputado nacional que llegó al Congreso de la mano de Randazzo en 2017, se reunió con el presidente Alberto Fernández para oficializar su traspaso al Frente de Todos sobre el filo del cierre de listas.

Randazzo fue consultado al respecto y no ocultó su decepción. "Me da vergüenza la actitud que ha tenido Bucca. Son de esas actitudes que no se comprenden. Siento vergüenza ajena, hace tiempo que había tomado ese camino", expresó el exministro este sábado.

"Siento que le hace un daño a la credibilidad de la política este tipo de dirigentes que dicen una cosa y hacen otra", sostuvo en declaraciones a CNN Radio.