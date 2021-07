Florencio Randazzo: "No hacemos política para sacarle votos a nadie".

"La política ha perdido racionalidad, sentido común y empatía. Nosotros pretendemos recuperar eso", definió el exministro del Interior y Transporte, al tiempo que planteó la necesidad de una reforma laboral.

"Hace falta la decisión política de entender que Argentina tiene 51% de los trabajadores en la informalidad. SI eso no es suficiente para discutir una ley inclusiva y más moderna, ¿qué tiene que pasar?", cuestionó el candidato a diputado.

Embed

Asimismo, sostuvo que "es una estupidez" pensar que su lanzamiento electoral es funcional a Juntos por el Cambio.

"Nosotros no hacemos política para sacar votos. Termina siendo un juego de estos dos espacios políticos que han llevado a la Argentina la fracaso. No creo que las cosas sean de derecha o de izquierda, yo soy pragmático. Yo no quiero el Estado sin corazón que plantea el macrismo ni el Estado bobo que plantea el kirchnerismo", explicó.

Consultado por el presidente Alberto Fernández, quien fue su jefe de campaña en 2017, Randazzo dijo que "a nivel humano siento la decepción que sienten la mayoría de los argentinos".

"Íntimamente quisiera que le vaya bien. Y con Roberto Lavagna no tengo ningún problema, al contrario. He tenido su apoyo durante todo este tiempo y nos acompaña parte de su equipo", señaló.

Por su parte, Castro delineó que el objetivo de Vamos con Vos es "brindar una elección electoral que es necesaria, hace 10 años no crecemos y los dos polos han gobernado durante esos años".

"Mi rol va a ser asociado a la producción y el trabajo, es lo que conozco. Hace 20 años que integro una empresa pyme metalúrgica que le da trabajo a 500 familias, hace 10 años que integro la UIA", contó.