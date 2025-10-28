Milei cree que primero se debe resolver la interna del Gobierno antes de iniciar charlas con Macri y gobernadores

En esa misma línea, el lunes a la noche Milei recibió al gran triunfador de la jornada del domingo, Diego Santilli y a su esposa en Olivos para celebrar la victoria bonaerense de La Libertad Avanza.

Milei con Santilli y karina Milei detrás. Movistr Arena.

La cena se extendió hasta la mañana y el diputado reelecto del PRO-LLA se llevó el apoyo del presidente para mostrarse como candidato a gobernador en 2027. Milei destacó su rol tras reemplazar a Espert y lo considera clave para alinear al PRO y al Congreso.

El Presidente valora su perfil dialoguista junto con el jefe del bloque amarillo y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y buscaría mantenerlo como aliado estratégico sin incorporarlo al Gabinete.

Lo que sí está más avanzada es la posibilidad de que los diputados de LLA, del PRO y algunos radicales con peluca conformen interbloques en Diputados y en el Senado, para blindar los proyectos y los vetos del Gobierno ante posibles avances de la oposición.

Patricia Bullrich y Martín Menem llegaron a Casa Rosada junto a los diputados radicales para la reunión con Javier Milei. Foto Bullrich..jpeg

Fuentes del oficialismo confirmaron a A24.com este martes, que tras las elecciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem salió fortalecido por el resultado electoral al haber sido uno de los

Este martes, se conoció además un encuentro del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Sin embargo, desde la Casa Rosada aclararon a A24.com que la convocatoria a una cumbre con gobernadores de Provincias Unidas y otros aliados todavía es muy prematura y primero se tienen que terminar de ordenar cuestiones de la interna en el Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1983186018799951960&partner=&hide_thread=false IMPULSAMOS EL DESARROLLO DE NEUQUÉN



Nos reunimos en Buenos Aires con el ministro de Economía, @LuisCaputoAR, y el secretario de Hacienda de la Nación, @CarlosGuberman.



Estamos enfocados en avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda… pic.twitter.com/Ul6TYqsvZG — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 28, 2025

Martín Menem tiene el apoyo de Karina y Javier Milei para volver a postularse a la reelección en la presidencia de la Cámara de Diputados, mientras que la ministra de Seguridad y senadora electa por CABA, Patricia Bullrich, -que hoy se presentó ante la comisión de presupuesto de Diputados- será postulada por el Poder Ejecutivo nacional como la presidenta Provisional del Senado, tercera en la línea de sucesión presidencial.

Bullrich es considerada por Milei una figura clave para conseguir la mayoría que necesita en el Senado para conseguir los apoyos de aliados para la aprobación de los proyectos de reformas laboral, tributaria y el presupuesto 2026 en el Senado, ante la ruptura casi total del diálogo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

La reunión clave entre Karina Milei y Santiago Caputo, y la desmentida de Guillermo Francos

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

En medio de las dudas sobre la continuidad de Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete, en el triángulo de hierro de Milei se reunían este martes al mediodía en el primer piso de Balcarce 50, la hermana del presidente y jefa de LLA, Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Los dos fueron "los arquitectos del milagro”, según los definió el domingo Milei en su discurso triunfal desde el búnker de LLA.

Este martes Karina Milei y Santiago Caputo se reunieron en el Salón Sur de la Casa Rosada, para analizar, entre otras cosas, el rol de cada uno en el resultado electoral y redefinir el equilibrio del poder en el futuro Gabinete, como la estrategia para convocar a gobernadores y demás actores de la oposición para construir la gobernabilidad en los próximos dos años.

“Después de ser jefe de Gabinete qué le puedo pedir al Presidente. ¿Qué me pueden ofrecer? Nada. He cumplido un rol que el Presidente valora”, afirmó Guillermo Francos este martes en declaraciones radiales, mientras Karina Milei y Santiago Caputo definían sus roles en el futuro gabinete.

Francos se quejó de “operaciones” que desde dentro mismo del Gobierno lo ubicaban afuera del futuro gabinete y de los rumores que mencionaban en su reemplazo al actual vocero Manuel Adorni y con Santiago Caputo reemplazando a su actual ministro del Interior y hombre de confianza, Lisandro Catalán.

Francos, afirmó que no se visualiza en otro cargo dentro del Gobierno nacional, en medio de los recambios ministeriales que se esperan en la administración del presidente Javier Milei.“No creo que yo esté en la posición de ir a otro lugar en el Estado”, subrayó en diálogo con una radio porteña.

En ese marco, Francos aclaró que el presidente nunca le dijo que iba a dejar de ser jefe de Gabinete, aunque aclaró que como todos los ministros, su renuncia siempre está a disposición: "Si el presidente no se lo pide, no va a dar paso al costado", aclararon fuentes en Balcarce 50 a A24.com.