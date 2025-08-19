En vivo Radio La Red
Raspall con Novaresio: "Las formas autoritarias de crianza hicieron que hoy nos toque un modelo más permisivo"

El médico psiquiatra Lucas Raspall explicó que la crianza positiva busca un equilibrio entre límites claros y afecto, diferenciándose de modelos autoritarios o permisivos.

Lucas Raspall estuvo de invitado en el programa de Novaresio. (Foto: archivo):

El médico psiquiatra, Lucas Raspall, puso el modelo de "crianza positiva" por encima de "formatos de crianza más autoritarios que, a veces venían con cierta violencia" y lo contrastó con "otro modelo más permisivo" que, incluso, puede llegar a ser "negligente".

Durante su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Raspall explicó que "crianza positiva es un paradigma, un marco" y lo diferenció de otras dos formas: "Nosotros venimos de formatos de crianza en los que los modos más autoritarios solían estar presente. A veces esas formas autoritarias venían bajadas con una cierta violencia. Y toda esa forma hizo que en estos tiempos, hoy nos toque un modelo mucho más permisivo, cuando no, negligente".

"La crianza positiva está en el medio, no necesita de las formas autoritarias. Sí necesita de explicaciones, sí necesita de límites claros y firmes. No necesita que seamos pares de nuestros hijos, buena onda, compinche, 'Hacé lo que quieras'".

Además, se refirió a las recomendaciones de las sociedades de pediatrías a nivel mundial: "Este año fue la española la que dijo 'Hasta los tres años cero pantallas'. Hasta el año pasado eran hasta los dos años".

"Si hablamos de pantalla, diferenciemos también cuáles son las pantallas. El telefonito lo tenés a 15 centímetros de la cara del nene", pidió y remarcó que con el uso de los smartphone "no hay mundo". Respecto a los contenidos a los que se puede acceder desde un celular diferenció que "no son los mismos que los contenidos que quizás podés proponer en una tele".

Sin embargo también marcó un límite para el consumo televisivo: "No tele a la hora de comer. No tele cuando están desregulados emocionalmente". Y agregó otro momento en el que tener cuidado: "Apenas se aburren, que no vayan a la tele o al teléfono".

En cuanto a lo que denominó "uso regulado", explicó que "se va graduando el tiempo de uso" pero remarcó que "también hay que revisar y supervisar cuáles son los contenidos". "Porque una hora por día de uso de teléfono a los siete años quizás no es mucho, pero ¿una hora de qué?", reflexionó y afirmó que "Estamos muy preocupados todos los padres, las madres, porque de verdad, hay un tema de tensión cotidiano en casa que es el uso de pantallas".

Respecto a la adolescencia, señaló que en ese tiempo "se pone en juego la construcción de la identidad". "Esto que vos traés de adentro, si yo no lo habilito, lo que no habilito ya no es que vos comas o no comas un helado, es que vos seas o no seas quien traes dentro", puntualizó.

"Los primeros mil días de vida son años centrales en lo que hace al desarrollo del cerebro, y el cerebro está en el centro de la experiencia de cualquier persona", añadió pero planteó: "Yo no agotaría el desarrollo de una persona en esos primeros, ni tres años, ni seis años, ni 12 años tampoco". "En la adolescencia van a pasar un montón de cosas y esas otras cosas necesariamente tienen que desafiar lo que vos querés", remarcó.

Sobre esa etapa de la vida, enfatizó que "la adolescencia está muy suelta" y "está muy sola". "Es como un período de la vida en el que parece que nosotros decimos mirá, 'Yo ya no quiero saber nada, hacé lo que vos quieras. Pero no hiciste todo mal", matizó y completó: "Nadie hace todo mal, nadie hace todo bien. Hacemos mucho, mucho lo que podemos. Y nuestra misión es acercar los bordes entre el 'Hago lo que puedo' y 'Hago lo que ellos necesitan'".

