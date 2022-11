Gabriela Cerruti generó polémica con un video sobre los fallecidos por Covid: "La derecha puso piedras por los muertos".

Embed

Dura crítica de la oposición a Gabriela Cerruti

Varios fueron los referentes políticos del arco opositor que salieron al cruce de la funcionaria. Uno de los primeros en percatarse de la poco afortunada frase de Cerruti fue Manuel Chavarría, jefe de Despacho de la senadora nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri.

“¿Ustedes escuchan como yo que Gabriela Cerrutti le dice a una Ministra española “ahí en la fuente LA DERECHA ha puesto piedras por los muertos del Covid?”, publicó en Twitter y comenzó la catarata de repercusiones.

criticas a cerruti.jpg

El ex Secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, respondió a modo de crítica: “Sí, se escucharon las palabras de odio, la insensibilidad, la falta de respeto, la mentira, la ignorancia, la brutalidad, la estupidez. En síntesis, se escucha a Gabriela Cerruti, una persona que perdió el alma en su desesperación por ser parte del poder”.

Ricardo López Murphy, diputado radical, acusó: "Las piedras no representan a “la derecha”, representan a los argentinos".

lopez murphy contra cerruti.webp

La diputada de la Provincia de Buenos Aires por el ARI, Maricel Etchecoin, sentenció: "Cuánta insensibilidad y falta de respeto. Le recuerdo que muchas familias no pudieron despedir a sus seres queridos. Se recordaban a personas, un homenaje a quienes ya no están y no tuvieron el privilegio de saltearse la fila para recibir la vacuna. Repudiables sus dichos"

En este orden, la dirigente del PRO afín a Patricia Bullrich, Florencia Arietto le pidió que renuncie.