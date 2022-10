Tremendo mensaje de Diego Brancatelli a Gabriela Cerruti: "Sos un error de este Gobierno"

"Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a @telefenoticias, a la producción de #GranHermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante", pidió la portavoz.

image.png

Diego Brancatelli, periodista que apoya la actual conducción del país, fue muy duro en Twitter al referirse a este hilo de la vocera del Gobierno Gabriela Cerruti sobre Alfa de Gran Hermano 2022 y se terminó cruzando con la funcionaria.

"El 1% de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que @gabicerru se encargó que lo sepa el 90% Ella o el cráneo que pensó q hacer eso era acertado, sepa q nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al Macrismo. No hagan más nada", lanzó el periodista.

"En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Uau", le retrucó la portavoz.

A lo que Diego Brancatelli remarcó certero: "No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es q tenemos 100% de inflación, un país q necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al Macrismo metiéndote en una pelea berreta de GH. Háganse respetar con los poderosos".

diego brancatelli gabriela cerruti.jpg

Luego, el cruce entre los dos fue subiendo de tono: "Lo que yo te marco es que no hubieras hecho el mismo comentario si el presidente hubiera desmentido lo que dijo algún político en un programa de cable. Esa es nuestra mirada diferente sobre dónde disputar el sentido común colectivo. Saludos!".

A lo que el periodista contestó muy picante: "Qué soberbia sos @gabicerru. Te crees mil y sos un error de este Gobierno. Bloqueas periodistas en Twitter. Tratás mal a los colegas de Casa Rosada. No entiendo como @alferdez te mantiene ahí. Cuanto daño le hacés al proyecto. Son un gol en contra. Pero ojo, yo no sé nada eh…".

diego brancatelli gabriela cerruti 2.jpg

Santiago del Moro habló de la polémica con Alfa de Gran Hermano 2022 y el Gobierno

Santiago del Moro habló el miércoles tras los polémicos dichos de Walter Alfa Santiago sobre los políticos y el presidente Alberto Fernández y los políticos en la casa de Gran Hermano 2022 y remarcó que los participantes son responsables de lo que digan dentro de casa.

"Este es un programa que trabaja con cámaras abiertas, se conoce a nivel mundial, los participantes ingresan y hay más de 60 cámaras, con más de 70/80 micrófonos", explicó el conductor.

Y apuntó: "Lo que los chicos digan adentro de la casa corre por cuenta de ellos mismos. De hecho, al entrar a la casa acá y en el mundo, firman un documento en el que dice que se hacen cargo de las cosas que dicen y de las personas a las que nombren".

"Esto aclaro porque se han nombrado dentro de la casa a distintas personas y eso corre a cargo de quién lo dice. Ese es el documento que firmaron los chicos", cerró Santiago del Moro.