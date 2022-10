Roberto García Moritán apuntó fuerte contra Gabriela Cerruti: "Me parece que no entendió bien cuál es su función"

Alfa apuntó contra los políticos "que se han atado al poder". "Cafiero. Los hijos de Cafiero. Los nietos de Cafiero. Los Saadi. Los Rodríguez Saá. Se han enquistado en el poder. Han hecho fortunas con la política. La gente está un poco cansada de todo eso", siguió.

"Es lo mismo que pasó con los militares. Hubo militares que fueron una basura y militares que fueron buena gente. Eso es lo que pasa cuando la gente se harta. La gente se cansó de la clase política y le siguen metiendo el dedo", añadió.

Por último, Alfa recordó algunas de las polémicas que enfrentó el Gobierno durante la pandemia. "Lo que hicieron con la pandemia, con la vacunación, con la vacunación VIP, y con la fiesta de Fabiola Yañez... ¡Fue vergonzoso para la gente! Metieron en cana a un pibe que venía de vacaciones en Brasil y estaban haciendo una fiesta. La gente eso lo ve. Se entera. Y dicen: '¿cómo puede ser?'", cerró.

Ante el revuelo que generaron los dichos de Walter Alfa Santiago de Gran Hermano 2022, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter.

"Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente @alferdez por un participante del programa #GranHermano que transmite @telefenoticias nos vemos obligados a decir: 1) el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido", comenzó diciendo en el posteo.

"2) Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública @alferdez nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Preservando su honor, no podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo", continuó.

Al finalizar, Cerruti solicitó a la producción del reality que "se retracten". "3) Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a @telefenoticias , a la producción de #GranHermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante".

La palabra de Roberto García Moritán

Y luego de pedir públicamente que tanto Telefe como la producción del reality show se retracten por los dichos del participante apodado “Alfa”, Cerruti tuvo cruces en Twitter con varios dirigentes y personalidades del ambiente político. Ahora, quien se sumó a la polémica fue Roberto García Moritán.

En diálogo con PrimiciasYa, el empresario y marido de Pampita apuntó fuertte contra Cerruti: "Lo que dijo el participante de Gran Hermano hay que tomarlo como una persona que habla en un ámbito de confianza diciendo lo que se le ocurrió en el momento. No merece ninguna categorización, más allá de eso y lo que sí me preocupa es que le haya afectado tanto al Presidente y sobre todo la reacción de la vocera. La vocera tendría que estár preocupada por otras cosas y no estar contestando tuits. Me parece que no entendió bien cuál es su función esta señora, pero bueno... Uno de cada dos argentinos es pobre, vamos a terminar el año con in interanual de 100% de inflación, la gente se muere de hambre, los narcos y la inseguridad que hay y ¿están preocupados por lo que dice un pibe de Gran Hermano? Hay que ir a lo importante".