Gabriela Cerruti y Martín Tetaz se cruzaron en Twitter por la inflación

"No @gabicerru, el Presidente no presentó ningún plan", le reprochó el diputado del radicalismo en la red social. "Anunció un 'fondo de estabilización' de un solo precio de la economía y la convocatoria a una 'mesa de diálogo'. No anunció nada en materia de política monetaria ni cambiaria. La inflación la causan ustedes. A propósito", cerró Tetaz.

Cerruti recogió el guante y le respondió: "Iba a contestar seriamente. Pero la parte de 'a propósito' no me lo permite. Preguntale a @mauriciomacri que te resuelve la inflación y la deuda en un minuto", le recordó.

"Y nos dejó el país con 54 % de inflación y 45 mil millones de dólares de deuda. A propósito?", agregó la funcionaria nacional.