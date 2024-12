Gendarme detenido en Venezuela: el descargo del exembajador por la denuncia de Bullrich y la reunión del Gobierno con los familiares

"Voy a exigir que me llamen para aclarar el tema y que la denuncia no sea una bravuconada para hacer prensa. Espero que me llamen que aclaro todo y veremos quién tiene razón", dijo este jueves Laborde en declaraciones a A24.com luego de reiterar que interactuó por una cuestión humanitaria porque "la mamá del gendarme me pidió que le envíe la carta para desearle una Feliz Navidad".