Gerardo Morales anunció una reforma constitucional en Jujuy con serias prohibiciones

En ese sentido, pronunció: “Voy a ser candidato a presidente de los argentinos. Desde el norte va a correr fuerte esa energía que va a generar los cambios y transformaciones que necesita la República Argentina”.

El proyecto será enviado a la Legislatura provincial para su tratamiento bajo la premisa de la "necesidad urgente de dar certezas" que lo que su gobierno hizo "no se va a modificar en las próximas décadas”.

Indulto a la corrupción

Uno de los puntos más fuertes de la reforma que impulsa Morales es la “institucionalización de la paz social en la provincia", con la prohibición de la facultad a los gobernadores de otorgar indultos a quienes hayan cometido delitos de corrupción contra el Estado como eje.

Con la reforma, el jujeño pareciera querer vetarle la posibilidad al próximo gobernador de la provincia de beneficiar a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, que se encuentra privada de su libertad con prisión domiciliaria en el marco de la causa "Pibes Villeros" por la que fue condenada a 13 años de prisión; la sentencia fue apelada y desde marzo de 2020 está pendiente de resolución en la órbita de la Corte Suprema.

En concreto, la iniciativa apunta a impedir “el indulto a personas que incurrieron en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, que se considerará, además, un atentado contra el sistema democrático”.

Morales incluso sugirió que “sería bueno que esta norma pudiera ser receptada por nuestra Constitución Nacional”.

Prohibición de cortes de rutas

El proyecto que será enviado al poder legislativo provincial prevé también “la prohibición de cortes de rutas" con el fin de que "no volvamos nunca más a las etapas que hemos padecido como pueblo jujeño”, afirmó el gobernador.

En ese punto, la iniciativa contempla la reglamentación de las protestas sociales “conforme a estándares de las Naciones Unidas”. Y argumentó: “La violencia no es un derecho, no hay un derecho respecto de quien ejerce la violencia. El ejercicio de derechos no puede afectar los derechos de los demás”.

Ley de lemas

Otro de los temas que tocará el proyecto es la expresa prohibición de la ley de lemas, como funciona en algunas provincias, ya que se trata de un sistema que le hizo “tanto daño le hizo como comunidad organizada” a Jujuy.

Por otro lado tiene el objetivo de consagrar el Consejo de la Magistratura "para la selección y remoción de jueces inferiores” y se realizará una “evaluación periódica de desempeño para mayor celeridad y calidad” del sistema.