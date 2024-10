¿Giro de Milei en las relaciones con China?: el Gobierno tuvo que aclarar los alcances de la relación con el gigante asiático

Los elogios de Milei al gobierno de China se produjeron en medio de las negociaciones del Gobierno por un nuevo acuerdo con el FMI y a dos meses de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pero en el Gobierno niegan que se trate de un mensaje de presión a EEUU en busca de apoyo.

Pero tras las duras críticas de Milei a China durante la campaña presidencial, quedaron atrás y esta semana el presidente dijo que se sorprendió en una reunión que mantuvo la canciller Diana Mondino con el embajador de China en Buenos Aires, en la que el gigante asiático accedió a prorrogar "sin pedir nada a cambio".

Milei evitó referirse puntualmente al préstamo swapp que, pese a sus críticas políticas, China accedió a renovar a la Argentina y evitar un default, mientras Estados Unidos y el resto de las potencias que tienen injerencia en el FMI, demoraban la ayuda financiera.

En la Casa Rosada confirmaron que el viaje del presidente en enero del 2025 será en el marco de la cumbre de la CELAC. Pero relativizan el giro geopolítico, cuando se les recuerda que cuando era candidato presidencial, Milei calificaba al presidente de China como "asesino comunista" decía que "nunca negociaría nada" y hasta admitía la posibilidad de romper relaciones diplomáticas.

En el "triángulo de hierro" del Gobierno que integran junto a Milei su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo, intentan separar lo que son relaciones de alineamiento geopolítico de las relaciones comerciales entre ambos países.

¿Milei y una posible cumbre bilateral con Xi Jinping?

xi jinping por tres.jpg

En el Gobierno reconocen que si bien el viaje de Milei a China previsto para enero será para participar de la cumbre de la CELAC, no descartan una cumbre bilateral con las principales autoridades del gobierno chino, encabezado por Xi Jinping

La CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) es un bloque liderado hoy por gobiernos de izquierda regional presidida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro y que impulsa un alineamiento comercial y geopolítico al bloque más grande que integran en los BRICS China, Rusia e India.

Además de Argentina y Colombia, integran la CELAC los países Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

"Sería raro ir a China y no tener una bilateral con el Gobierno", dicen. Aunque aclaran que el giro de Milei no está relacionado con un gesto hacia los Estados Unidos a modo de amenaza de correrse de eje geopolítico y comercial si Argentina no consigue inminente ayuda económica de occidente para salir de la crisis de la recesión y evitar un posible default.

A pesar de las críticas al régimen comunista, a Milei -dicen en su entorno- ahora no le molestaría sacarse una foto con Xi Jinping si eso significa mejorar las relaciones y el intercambio comercial entre empresas. El mismo lo dijo, se sorprendió que no pidan nada a cambio.

milei karina.jpg

En la Casa Rosada confirmaron a A24.com que tras casi un año de parálisis de los proyectos, en el Presupuesto 2025 la gestión de Milei incluyó una adenda para financiar la construcción de las dos represas chinas en Santa Cruz. "Fueron ¿acuerdos de gobierno anterior que hay que cumplir", reconocen como parte de las negociaciones en off the récord.

Por otro lado, evitan confirmar el viaje de Karina Milei secretaria general de la Presidencia por una invitación que recibió como titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional para participar de un foro de empresas privadas chinas para participar de una feria en noviembre en Shanghái.

"Si Milei visita China es probable que llegue a conclusiones muy diferentes sobre la cuestión de la libertad y seguridad del pueblo chino”, fue la manera que uso el vocero de la cancillería china, Wang Wenbin, en agosto de 2023 al responder a Javier Milei por sus críticas al acercamiento entre la Argentina y el régimen de Beijing.

El gobierno chino defendió su propio régimen. Se califican así mismo como un estado de derecho. Pese a que tiene un sistema de partido único, restricciones severas como por ejemplo censura, represión a los que piensan distinto y accesos parciales a las redes sociales.