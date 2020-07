"Este Gobierno es malo e insustancial con pretextos y problemas muy serios", afirmó Asís

Jorge Asís en Animales Sueltos

Jorge Asís, durante su mano a mano con Luis Novaresio en Animales Sueltos, aseguró que "este gobierno es malo e insustancial con pretextos y con problemas muy serios", ya que "gobernar con esta peste no es fácil", por lo que advirtió que tras la pandemia con "el tema de la seguridad van a venir momentos muy terribles".

"El Gobierno parece avejentado, sin grandes reacciones y que maneja dos temas. Esta detrás de los acontecimientos que no terminan de resolverse. 3 meses con el tema de la deuda, que sería el primer gol que podrían hacer, y hay una diferencia de 3 centavos, pero porque fue muy mal llevada la negociación. Esa guerra entre Alberto y Cristina para mi es inexistente, es expresión de voluntad y es una manera de descalificarlos a los dos, porque una guerra es el final de los dos. El problema es que no funciona el gobierno porque no hay temas, y el tema que usaron para salir de la pandemia y la deuda fue catastrófico. A lo mejor lo que fue genial para la campaña electoral como fórmula electoral, no es tan genial para gobernar".

"Es malo el gobierno de Alberto y la Dra., que como fórmula fue muy eficaz pero que por su propia dinámica se convierte en en obstáculo. Todavía esto no arranca. Acá hubo una jugada electoral muy inteligente que todavía no sé si sirve para gobernar. No hay proyecto. Acá tenés que resolver cuestiones y te tocó una malísima y tenés que ser consciente. Acá podés dialogar, pero vas a dialogar en un momento de debilidad. Entre ellos no hay problemas, en esto son socios y si se caen, se caen juntos. Tampoco creo que la Dra. piense, o que nadie piense, que ella puede gobernar. Nadie quiere estatizar nada, lo que puede interesarles es que quieren que la luz llegue a lugares importantes, como el tercer cordón electoral, donde no hay luz".

"El proyecto de reforma judicial va a llevar tiempo, se va hablar mucho, por ahí querrán diluir un poco los juzgados federales, pero creer que alguien en la Argentina puede asegurarse la impunidad es no conocer a la Argentina. Y eso lo saben los acreedores. Alberto firmá y arreglar, si total la Argentina no va a pagar nada. Esto es una eterna renegociación permanente, nadie te va a exigir que pagues hasta el último mango.

"Hay algunos que dicen que finalmente nos vamos a quedar con el desastre económico y los muertos. Este Gobierno es malo e insustancial con pretextos, con problemas muy serios. Gobernar con esta peste no es fácil, lo que si tienen que se consientes hoy es que no es joda, lo que va a pasar en la Argentina es terrible, muy fuerte. Va a ser una proeza caminar, se va poner difícil esto. Lo que pasó entre Berni y Frederic es que hay pieles que están muy sensibilizadas por esto que va a venir. Acá tiene que imponerse la autoridad del presidente y de la Dra., que tienen que poner control y mando, y el nivel de conciencia que tienen que tener dos tipos que van a tener que llevarse bien, porque en el tema de la seguridad van a venir momentos muy terribles".