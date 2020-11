Gollan: "Mostremos que el 99% de la gente se va a querer vacunar, no mostremos al 1% de la gente delirante"

"Que la vacuna sea de emergencia no le quita rigurosidad", dijo el ministro de Salud bonaerense (Foto: captura de TV)

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y el jefe de gabinete, Carlos Bianco, brindaron este martes el último informe sanitario bonaerense y defendieron la aplicación inmediata de cualquier vacuna de emergencia contra el COVID-19, siempre que se demuestre su seguridad, y apuntaron contra los detractores "antivacuna".

"Nuestro problema no son los que no se van a vacunar, que son poquitísimos e irresponsables. Lo que nos preocupa es vacunar en un corto período de tiempo a una enorme cantidad de gente. Mostremos que el 99% de la gente se va a querer vacunar, no mostremos al 1% de la gente delirante que sale a decir cualquier pavada. Mostremos que el 99% de la gente se va a querer vacunar, no mostremos al 1% de la gente delirante", refirió Gollan.

Además, el ministro bonaerense aseguró que sólo se utilizarán las vacunas en caso de que su seguridad sea probada: "Que la vacuna sea de emergencia no le quita rigurosidad, tampoco certeza a si es eficaz. Lo que demostramos en épocas normales es cuánto tiempo van a durar los anticuerpos de esa vacuna. En términos de la pandemia no nos interesa. Hoy nos interesa cortar las líneas de contagio".

Gollan resaltó que las vacunas servirán "para transformar la pandemia en algo mucho más manejable" y para evitar "una segunda ola como en Europa".

"Es mucho más riesgoso tomarse una dipirona, un paracetamol o cualquier antibiótico. Los invito a leer los prospectos", dijo, a la vez que aclaró: "Usemos esta temporada para aplicar la vacuna lo antes posible y nuestro próximo invierno sea mucho más tranquilo".