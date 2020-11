Gollan defendió la compra de la vacuna rusa: "Un fin de semana de turismo en la costa la paga"

"Si esta vacuna la tenemos antes se paga sola", indicó el ministro de Salud bonaerense (Foto: archivo)

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, criticó duramente la polémica que surgió tras el anuncio de la adquisición de 25 millones dosis de la vacuna rusa por el gobierno argentino. Culpó a los medios -"no quieren que al Gobierno y al país le vaya bien"- y señaló que "tenerla antes" generaría un alivio económico para el país.

"No nos sorprenden algunos títulos, hay algunos medios que están hace rato bastante enojados con la realidad. Con la pandemia jugaron abiertamente a que el país estallara, fundamentalmente el Conurbano. Especulaban con una catástrofe social y sanitaria que no sucedió; no quieren que al Gobierno y al país le vaya bien", dijo en una entrevista con Radio AM750.

Gollan indicó que tener una vacuna a tiempo implica "no sólo poder salvar muchas vidas, sino también poder salir rápido de esto".

"La discusión no es sólo si vamos a tener una vacuna, sino cuándo; la vacuna debe ser segura y eficaz, pero también hay una cuestión de tiempo, porque ganar dos o tres meses es incalculable en términos sanitarios, pero también económicos, sociales y políticos", dijo.

Sobre las dudas de cómo financiará el Gobierno la adquisición de la vacuna Sputnik V, el ministro bonaerense expresó: "Que no se preocupen por el dinero, porque si esta vacuna la tenemos antes se paga sola. Un fin de semana de turismo en la costa paga la vacuna. Tenerla antes es también una decisión económicamente acertada".