"Golpe institucional": la dura advertencia del Gobierno si la oposición no vota a Martín Menem como presidente de Diputados

Martin Menem.jpeg

Así lo advirtió a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada, que además advirtió que Javier Milei evalúa dar marcha atrás en la decisión de convocar a sesiones extraordinarias, si no hay garantías de que se voten los proyectos de leyes que envía el Poder Ejecutivo nacional.

Javier Milei junto a Victoria Villarruel, Martín Menem y parte del gabinete, camninó los 100 metros que separan la Casa Rosada de la Catedral metropolitana. Foto Presidencia..jpeg

En ese marco, crece la posibilidad de que Milei decida designar por decreto a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y gobierne todo el 2025 con el presupuesto de 2023 reconducido por decreto y sin control parlamentario, lo que abriría un nuevo clima de tensión política en un año electoral.

"Cuando hay una oposición que actúa por oportunismo, vos podés hacer dos cosas: no convocar a extraordinarias o convocar para que se debatan temas que no querés que se aprueben, porque sabes que no se van a aprobar, pero los mandas igual para dejar en evidencia a la casta", era la lógica que evaluaban en el entorno del presidente.

En la mesa chica del gabinete de LLA sostienen que los proyectos que más le interesan a Milei que se traten en extraordinarias en el Congreso siguen siendo la reforma electoral con eliminación de las PASO incluidas, la privatización de Aerolíneas Argentinas y los pliegos de los jueces de la Corte, entre otros.

Tras confirmar que hoy el clima está para que no haya extraordinarias porque Milei no está dispuesto a conceder los aumentos de partidas que reclaman los gobernadores del PRO y la UCR, y el resto de la oposición, en la Casa Rosada admiten que tanto los proyectos de ficha limpia como el Presupuesto son temas sobre los que Milei no le interesa que le aprueben.

Justamente esos dos temas son los reclama debatir en extraordinarias desde el PRO.

¿Una reunión de Milei con senadores del PRO para descomprimir la crisis?

el-expresidente-mauricio-macri-encabezo-una-reunion-con-el-bloque-de-senadores-del-pro-foto-prensa-pro-U7UQVZY2YRGAPLIEYMYMFWAP3Y.avif

El enojo de la Casa Rosada se potenció luego de que trascendieran versiones sobre una supuesta orden del titular del PRO, Mauricio Macri a los senadores de su bloque para que no asistan a una reunión convocada para este martes con el presidente Milei.

Pero tras los dichos de Macri contra el Gobierno por la frustrada sesión de ficha limpia, la reunión quedó en duda y en Balcarce 50 no quieren quedar como los rupturistas.

Milei podría ensayar su método de "principio de revelación" contra todos los que se oponen a los proyectos del gobierno; ya prepara un nuevo discurso por cadena nacional para hacer un balance de "los logros del primer año de gestión" y anunciar que profundizará sus planes de recortes del gasto y ajuste para 2025. Será el próximo 10 de diciembre, para conmemorar el primer aniversario de su asunción.

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete este jueves en Casa Rosada. Foto Presidencia..jpg

El clima de tensión con los aliados del PRO fue uno de los temas que analizó Javier Milei este martes al encabezar una nueva reunión de la mesa chica del Gabinete, en la Casa Rosada, después de la que el presidente volvió a mostrarse saludando desde el balcón que da a la Plaza de Mayo.

El encuentro encabezado por Milei este martes a la mañana, se desarrolló en el más estricto hermetismo, y habrían participado además de la secretaria General, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el presidente de Diputados, Martín Menem y el vocero Manuel Adorni.

Conscientes de que La Libertad Avanza tiene un bloque minoritario de apenas 39 diputados, el Gobierno se juega los últimos cartuchos antes de pensar en una ruptura política con el líder del PRO, Mauricio Macri y juega a fragmentar aún más a la oposición presionando con dar un volantazo en la estrategia parlamentaria.

Por eso, en este contexto político, del PRO acusando al gobierno de negociar con el kirchnerismo, al que Milei prometió combatir, puso la relación entre el presidente y el titular del PRO al borde de la ruptura. Pero en el triángulo de hierro de Milei creen que las cosas se reacomodarán tarde o temprano, como quiere Milei, con encuestas en la mano.

Por eso, la eliminación de las PASO son para el gobierno una puerta para conformar con el PRO y otros aliados una futura alianza electoral que tenga como centro a La Libertad Avanza bajo el liderazgo de Milei, sin tener que competir en internas abiertas y obligatorias con otras fuerzas políticas. y son justamente lo que quiere evitar Macri, en su estrategia de mantener al PRO como partido independiente del Gobierno.

Cerca de Milei admitían que con Macri y PRO no está todo roto. Pero tampoco hay diálogo.