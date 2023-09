"Guerra a los delincuentes": la promesa del elegido por Carolina Píparo para Seguridad de la Provincia

salvador_baratta[1].jpg "El primer día arranca una guerra contra los delincuentes", dijo el excomisario elegido por Carolina Píparo para Seguridad (Foto: archivo).

Asimismo, el excomisario adelantó que lo primero que hará en caso de asumir en un gabinete de Carolina Píparo: “Lo primero que propongo es una auditoría en los primeros 10 días. Hay 300 cargos políticos de director, subsecretario y secretario que son una vergüenza”. En sintonía con los achiques ministeriales que propone Milei, Baratta sostuvo que lo que necesita el “ministro” de Seguridad son “seis subsecretarios” en el área, “nada más”. “Después tienen que ser todos los policías”, agregó.

“Lamentablemente, los que me están pegando durísimo, me estoy aguantando como venga el vendaval, es porque saben que si va un ministro que es policía se cortan un montón de cosas dentro del Ministerio“, explicó. Y agregó: “Todos los cargos, las compras faraónicas que no sirven para nada o las policías adicionales que se arreglan con los municipios que no saben dónde van, eso hay que cortarlo”, aseguró.

Según Baratta, la provincia de Buenos Aires está en emergencia “como el país” y afirmó que “lo peor” para sus adversarios es que “haya un ministro que fue policía”.

“La policía siempre administró pobreza. Se llenan la boca que nos dan de todo y nos dan los papeles del caramelo”, resaltó, para luego añadir: “Hoy se llenan la boca con que hay 90 mil policías y es todo mentira”.