Política
Casa Rosada
Diego Santilli
Casa Rosada

Jorge Macri supeditó su apoyo al Presupuesto 2026 a que Nación cumpla con la coparticipación de CABA

Macri reclamó al gobierno nacional que incluya la restitución de la coparticipación de CABA en el proyecto de Presupuesto 2026. Adorni y Santilli quedaron en responderle. La decisión ahora está en manos de Milei y de Luis Caputo.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Manuel Adorni

Manuel Adorni, Diego Santilli y Jorge Macri, se reunieron en Casa Rosada para negociar el Presupuesto 2026 y los fondos de coparticipación a CABA. Foto: Presidencia.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de LLA en CABA, Pilar Ramírez, recibieron este jueves en la Casa Rosada al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para negociar el apoyo de los legisladores del PRO a los proyectos de Presupuesto 2026 y de reformas laboral y tributaria, entre otros de los temas que enviará Javier Milei a sesiones extraordinarias a partir de la semana que viene en el Congreso.

Leé también Santilli retoma las charlas con gobernadores y tendrá un encuentro clave de cara a las discusiones parlamentarias
A días de la convocatoria de Milei a sesiones extraordinarias, Diego Santilli sigue con la ronda con gobernadores en busca de apoyo al Presupuesto y la reforma laboral. Este jueves es el turno de Jorge Macri. Foto: Archivo.

Tras una hora exacta de reunión, en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, Macri agradeció el apoyo de LLA a la aprobación del Presupuesto de la Ciudad. Pero le planteó al gobierno nacional que incluya en el proyecto de Presupuesto nacional 2026 la restitución semanal de los fondos de coparticipación que avaló la Corte Suprema para compensar los 3,5 puntos de aportes que le había quitado el gobierno de Alberto Fernández.

También dialogaron sobre transferencias de competencias penitenciarias. Santilli y Adorni, según pudo saber A24.com, se comprometieron a explorar soluciones.

Manuel Adorni, Diego Santilli y Pilar Ramírez recibieron en Casa Rosada al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri en medio de las negociaciones por el Presupuesto y las reformas de Milei. Foto Casa Rosada

“Estamos trabajando bien, es una nueva etapa de buena sintonía, esperamos que al gobierno le vaya bien, al presupuesto 2026 hay que discutirlo, es tarea de los diputados y senadores del PRO con este pedido”, señaló Macri en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, tras confirmar que “uno de los requerimientos de Ciudad es que esté incluido de manera específica el renglón de la coparticipación”.

El pedido de Jorge Macri al gobierno de Milei y el rol del PRO en las negociaciones en el Congreso

Jorge Macri en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos, A24.com.

Macri reclamó además la restitución del 3,5% mediante transferencia semanal del Banco Nación. “Obviamente, la coparticipación es uno de los temas, lo estamos trabajando, tratando de ver como encontramos una posibilidad de que se pague lo que la Ciudad necesita que le fue quitado por la Provincia de Buenos Aires y que este gobierno volvió a pagarnos, entendiendo que para el gobierno es un esfuerzo importante”, reconoció.

Macri recordó que “hoy hay un acuerdo firmado (con Nación) en la Corte (Suprema de Justicia) por el cual la Ciudad aceptó que los pagos no sean por goteo, y vamos a aceptar que puedan seguir siendo esos pagos semanales”.

Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño puso como condición para apoyar el presupuesto y las leyes de Milei en el Congreso a que desde el gobierno nacional garanticen “que eso esté reflejado en el Presupuesto”.

Semanas atrás, Jorge Macri se habia reunido con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Ellos tienen trabajo hacia adentro a ver si lo pueden incluir en el presupuesto 2026”, concluyo Macri Ahora Santilli y Adorni deberán convencer a Milei y al ministro de Economía, que incluyan esas partidas en el proyecto de la ley de leyes que enviarán la semana próxima para ser tratado en extraordinarias.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Se habló de
Casa Rosada Diego Santilli Jorge Macri Manuel Adorni Presupuesto Coparticipación
