Jorge Macri supeditó su apoyo al Presupuesto 2026 a que Nación cumpla con la coparticipación de CABA

El pedido de Jorge Macri al gobierno de Milei y el rol del PRO en las negociaciones en el Congreso

Jorge Macri en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos, A24.com.

Macri reclamó además la restitución del 3,5% mediante transferencia semanal del Banco Nación. “Obviamente, la coparticipación es uno de los temas, lo estamos trabajando, tratando de ver como encontramos una posibilidad de que se pague lo que la Ciudad necesita que le fue quitado por la Provincia de Buenos Aires y que este gobierno volvió a pagarnos, entendiendo que para el gobierno es un esfuerzo importante”, reconoció.

Macri recordó que “hoy hay un acuerdo firmado (con Nación) en la Corte (Suprema de Justicia) por el cual la Ciudad aceptó que los pagos no sean por goteo, y vamos a aceptar que puedan seguir siendo esos pagos semanales”.

Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño puso como condición para apoyar el presupuesto y las leyes de Milei en el Congreso a que desde el gobierno nacional garanticen “que eso esté reflejado en el Presupuesto”.

Semanas atrás, Jorge Macri se habia reunido con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Ellos tienen trabajo hacia adentro a ver si lo pueden incluir en el presupuesto 2026”, concluyo Macri Ahora Santilli y Adorni deberán convencer a Milei y al ministro de Economía, que incluyan esas partidas en el proyecto de la ley de leyes que enviarán la semana próxima para ser tratado en extraordinarias.