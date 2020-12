Jorge Asís en Animales Sueltos, con Luis Novaresio.

En su análisis semanal en Animales Sueltos, con Luis Novaresio, Jorge Asís se refirió a la carta que publicó Cristina Kirchner, aseguró que "el doctorismo es una caricatura ideológica" del kirchnerismo y opinó sobre la gestión de Alberto Fernández. "Hay que cuidar que el Gobierno no fracase porque enfrente tiene un fracaso muy fresco", advirtió.

"La carta que publicó hoy la Dra. me parece que es la menos lograda. La primera me pareció la más maciza, con soluciones, con decisiones importantes, quedó solamente el tema de los funcionarios que no funcionan. La segunda fue una baja de línea muy fuerte hacia el FMI, no me vengas a pedir condiciones a mi, la más plebeya. Ésta es una carta con cólera, pero el que se enoja pierde. Ella puede tener problemas con la justicia en lo personal, pero personalizar su problema político y darle identidad. Cuando ella dice que la absolvió la historia, lo que la absolvió fueron los votos. La información que tiene la Dra. sobre los dedos pegoteados de muchos funcionarios, es clara y certera. Ella dice: 'La chorra siempre soy yo, pero de los otros nadie dice nada. Eso la indigna".

"El gobierno es un gobierno sin brillo, opaco, pero con justificaciones. Tiene buenos pretextos. Tiene a favor que no es un gobierno corrupto, porque en la Argentina tenés que crear un clima de negocios que si no existe no vas a tener ninguna denuncia. Las denuncias empiezan cuando hay mucho movimiento. Este gobierno es transparente porque no tiene más remedio. Si empieza a moverse todo, por supuesto que alguien puede pegotearse los dedos con membrillo".

"No existe el kirchnerismo duro, el doctorismo es una caricatura ideológica porque sin recaudación no existe, es un culto a la caja. Kirchner decía que el dinero eran balas, 'sino las tengo yo, las tiene otro para ganarme'. Fue un constructor de poder, un fenómeno recaudatorio y un liderazgo de culto que tenía que ver con la justicia social. El cristinismo es más ideología. No veo a la Argentina para una revolución, me parece que un capitalismo, razonable y con justicia social sería la gran utopía para este país. El albertismo es una adaptación libre, puede ser algo interesante si arregla muy bien con los gobernadores, con los intendentes y con los dirigentes sindicales que tienen toda la voluntad de ayudarlo; pero la Dra. es la única que tiene un poder real y lo lleva adelante".

"(Al Presidente) le sugiero que deje de anunciar. El último tiro en el pie, que fue Maradona, ya me apena y hace que me den ganas de defenderlo cuando lo masacran por el tema del megáfono, o como lo hizo Diosdado Cabello, que si fuera un político con territorio la verdad que me indignaría y saldría a bancar al Presidente. Intuyo que si no tuviera tantos tiros en el pie, hay cuestiones que podrían resolverlas un poco mejor. En este vamos viendo, el secreto consiste llegar a marzo o abril con un poco de aire. Seguramente algún acuerdo con el FMI va a haber".

"Lo que dijo Solá, que señaló a una persona clave, lo único que desacomodó es que era inoportuno porque Biden no quería tomar cuestiones puntuales hasta ponerse la banda. No saben vender sus posiciones, por ejemplo Venezuela parece que opinar es un infierno, les reclaman que toda América latina dice una cosa y Argentina no. Se puede decir no, pero podes tener otro proyecto para Venezuela, un país que siempre fue generoso con Argentina y que ponerlo en una categoría insultante es lo último".

"La Argentina está endeble. Hay que cuidar que el Gobierno no fracase porque enfrente tiene un fracaso muy fresco. Tenés que perforar el fracaso. Macri tiene 3 años para soldar sus relaciones con los que se formaron con él: empresarios. A Rodríguez Larreta le será difícil, porque le fueron por la caja. Hoy te digo que no hay reelección de Alberto. Creo que se la puede bancar, que es duro. Pero tiene que tomar un polivitamínico, hacer algunos retoques entre Navidad y Año Nuevo, y recibir el año con otra energía"