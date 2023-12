Héctor Daer, de la CGT: "Le pido a Javier Milei que retrotraiga la medida"

Embed

"A las 18 se va reunir la CGT para definir pasos a seguir. El paro, la movilización y la presentación judicial son algunas de las posibilidades. Le pedimos al Presidente que retrotraiga la medida", indicó el dirigente sindical.

Respecto de las medidas que la CGT puede llevar a cabo, Daer argumentó: "Se rompieron todos los valores democráticos". Y añadió: "Hay que unir a todos los sectores y accionar juntos".

Consultado acerca de por qué la central obrera no ejecutó ningún paro nacional durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, el cosecretario general explicó: "En cuatro años no se tocaron los derechos. Y ahora no sólo hicieron una devaluación tremenda, sino que se destruyeron todas las instituciones democráticas".

Acerca de las medidas tomadas por Milei, Daer concluyó: "Puede tener las ideas que quiera pero tiene que mandarlas al Congreso".