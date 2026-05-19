Pésima noticia para Úbeda: la dura sanción que recibió Santiago Ascacíbar en la Copa Libertadores

Además de la suspensión dentro de la cancha, la Conmebol le impuso al jugador una multa económica de 3.000 dólares. Este monto no afectará directamente el bolsillo del futbolista, sino que será debitado automáticamente del dinero que Boca debe recibir por parte del organismo en concepto de derechos de televisión y patrocinio institucional.

Quién será el reemplazo de Ascacíbar en el mediocampo de Boca

Ante la ausencia obligada del "Rusito", Claudio Úbeda tuvo que rearmar la mitad de la cancha para el trascendental choque de esta noche en la Bombonera. El futbolista que cuenta con mayores posibilidades de integrar la formación titular es Tomás Belmonte, quien tendrá la responsabilidad de acompañar a los juveniles y referentes en la contención del juego.

De no mediar imprevistos de último momento, la probable formación de Boca para enfrentar a Cruzeiro estará integrada por: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Dónde y cómo ver en vivo online Boca vs. Cruzeiro por Internet

Para los hinchas que no asistan al estadio y deseen seguir las alternativas del encuentro a través de plataformas digitales, las opciones de transmisión ya están confirmadas. Boca vs. Cruzeiro se podrá ver de manera online desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de Disney+.

Es importante recordar que para poder seguir las acciones en vivo por la señal de ESPN en dicha plataforma es necesario contar con una suscripción mensual previa, garantizando así la cobertura total del partido que puede empezar a definir el destino del Xeneize en la máxima competencia continental.