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Pésima noticia para Úbeda: la dura sanción que recibió Santiago Ascacíbar en la Copa Libertadores

La Conmebol confirmó la sanción para el mediocampista de Boca tras su expulsión en Ecuador y hay preocupación. ¿Cuántos partidos se pierde Ascacibar?

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Pésima noticia para Úbeda: la dura sanción que recibió Santiago Ascacíbar en la Copa Libertadores

El clima de tensión en el mundo xeneize sumó un nuevo capítulo en las horas previas a un duelo que definirá gran parte de su futuro internacional. Santiago Ascacíbar recibió este martes una sanción de dos partidos por su expulsión ante Barcelona de Ecuador y se perderá el resto de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que representa un dolor de cabeza inesperado para el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda con miras al objetivo de clasificarse a los octavos de final.

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El volante central fue expulsado en la cuarta fecha del Grupo D, en un encuentro marcado por una fuerte lluvia en Guayaquil donde Boca perdió finalmente 1-0 y complicó su clasificación. En aquella oportunidad, el futbolista vio la tarjeta roja directa tras pegarle una patada en la cabeza a Milton Céliz cuando el rival se encontraba en el piso, una acción que el tribunal de disciplina de la confederación sudamericana no dejó pasar por alto.

Cuáles son los partidos que se pierde Santiago Ascacíbar por la sanción de Conmebol

Debido a la gravedad de la falta, el castigo deportivo marginará por completo al mediocampista del cierre de esta primera etapa. Ascacíbar no jugará esta noche ante Cruzeiro de Brasil ni la próxima semana frente a Universidad Católica de Chile, los dos compromisos más determinantes que le quedan al club en el certamen.

Además de la suspensión dentro de la cancha, la Conmebol le impuso al jugador una multa económica de 3.000 dólares. Este monto no afectará directamente el bolsillo del futbolista, sino que será debitado automáticamente del dinero que Boca debe recibir por parte del organismo en concepto de derechos de televisión y patrocinio institucional.

Quién será el reemplazo de Ascacíbar en el mediocampo de Boca

Ante la ausencia obligada del "Rusito", Claudio Úbeda tuvo que rearmar la mitad de la cancha para el trascendental choque de esta noche en la Bombonera. El futbolista que cuenta con mayores posibilidades de integrar la formación titular es Tomás Belmonte, quien tendrá la responsabilidad de acompañar a los juveniles y referentes en la contención del juego.

De no mediar imprevistos de último momento, la probable formación de Boca para enfrentar a Cruzeiro estará integrada por: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Dónde y cómo ver en vivo online Boca vs. Cruzeiro por Internet

Para los hinchas que no asistan al estadio y deseen seguir las alternativas del encuentro a través de plataformas digitales, las opciones de transmisión ya están confirmadas. Boca vs. Cruzeiro se podrá ver de manera online desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de Disney+.

Es importante recordar que para poder seguir las acciones en vivo por la señal de ESPN en dicha plataforma es necesario contar con una suscripción mensual previa, garantizando así la cobertura total del partido que puede empezar a definir el destino del Xeneize en la máxima competencia continental.

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