"Hipocresía al máximo": el editorial de Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la fractura de la relación entre el Presidente Alberto Fernández y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. De la imagen que se daba al inicio de la pandemia a los cruces de las últimas semanas con la coparticipación como lanza.

"¿Por qué se terminaron los anuncios de los 3 mosqueteros? ¿Por qué ya no volveremos a ver a esa mesa tripartita que mostraba madurez y un intento de superar la grieta? Porque el escorpión, al final, te pica. La picadura que más duele, lógicamente, es que el gobierno nacional le arrebató a la ciudad de un día para el otro $ 36.000 millones para dárselos a la provincia".

"La verdad es que toda la sensatez que mostraron en los primeros meses del año se vino abajo en el segundo semestre. Generaron un clima de tensión, de agresión, de división y de odio. Con Vicentin, enojaron al campo argentino. Con la reforma judicial, enojaron a la oposición. Con la quita de fondos a la Ciudad, enojaron a Larreta. Con la liberación de presos, enojaron al conurbano entero. Con la devaluación, enojaron a toda la Argentina. Por eso, la imagen de los 3 gobernantes más importantes del país juntos hoy suena a una gran hipocresía. La foto es hermosa, pero no se pueden mirar a la cara porque se reinstauró un clima de odio".

"Lo que te quiero marcar con esto es la enorme deshonestidad intelectual con la que se hace política en Argentina. Si lo hacés vos, me escandalizo, si lo hago yo, no pasa nada. El problema de la grieta no es solo la violencia sino que infantiliza y estupidiza. Genera que todos los análisis sean menos profundos y más chatos".

"Quiere decir que ya tenés el 60% de la población que necesita del Estado para poder llegar a fin de mes. Cada vez se achica más el sector privado. Y cada vez se agranda más el sector público. Pero lo más interesante o triste es que pese al aumento en el reparto de planes, la pobreza no baja. Al contrario, no para de subir".