"Horacio, no me mandés más a tus soldaditos": la frase de Patricia Bullrich que recrudece la interna en JxC

Cabe recordar que todo comenzó con la filtración del video, al que tuvo acceso el periodista Gonzalo Prado y publicó en Letra P, en donde se ve como Patricia Bullrich mira al jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta y sin disimulo dice: “No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara”. Mientras, otros dirigentes, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, miraban atónitos.

Embed

Patricia Bullrich volvió a cruzar a Horacio Rodríguez Larreta

La exministra de Seguridad dio una entrevista a Radio Rivadavia y acusó al gobierno porteño de hacer "permanentes operaciones de prensa" en su contra.

En este orden, sostuvo: "Si hay un debate que Rodríguez Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos, todo debate es válido en la medida que sea abierto y claro".

Además, reafirmó que seguirá adelante con su candidatura a presidenta: "No me van a correr, siento que el PRO tiene que ser un partido transparente en el que no haya mal uso de recursos, que no se genere una situación en la que tomás una decisión y te mandan voceros a decirte cualquier cosa".

Mauricio Macri minimizó la agresión de Patricia Bullrich

En un principio, el Macri se limitó a decir: “No voy a opinar de algo que no vi”. Sin embargo, llamó a que todos los dirigentes de la coalición que "compitan con altura”.

"Ojalá haya muchas propuestas en las primarias para que los votantes elijan. Que se presenten con sus candidatos y listas y transmitan sus ideas. Ahí tienen que poner la energía, no en agredir", enfatizó.

macri.jpg

Horas después, el expresidente trató de minimizar el conflicto y afirmó: “Son conflictos lógicos entre seres humanos”. Y defendió que "son mucho más importantes las instituciones que las personas".

Elisa Carrió sobre la interna de JxC

Elisa Carrió dejó abierta la posibilidad de presentarse como candidata a presidenta en las elecciones de 2023 en representación de Juntos por el Cambio, motivada por las fuertes internas que se viven dentro del espacio opositor.

Horas más tarde, en una entrevista televisiva en LN+, se mostró "apenada" y expresó: "Les dije a todos que no anticipen sus candidaturas porque iban a degradar a Juntos por el Cambio, que es lo que está ocurriendo".

"No están honrando a JxC. Estas formas de violencia son las que nosotros estamos en contra, porque es la violencia que vimos a lo largo de los años en el oficialismo", indicó en referencia a Patricia Bullrich, y agregó que "les pediría a todos, como fundadora de JxC, que bajen los decibeles de las agresiones. Tendrían que reunirse en un lugar y acordar".

Elisa Carrió2.jpg

El descargo de Felipe Miguel y la justificación de Patricia Bullrich

Tras filtrarse el video, Felipe Miguel habló con Radio La Red y rechazó de plano la actitud violenta de Bullrich: "A mí me sorprendió mucho. Creo que las amenazas y la violencia son siempre inaceptables. Y mucho más inaceptable, si se trata por opinar de manera diferente sobre un tema".

"Se cruza un límite riesgoso", añadió. Y resaltó ante la consulta de los periodistas, que "no generalizaría (la situación), esto que vemos ahí no es el nivel de violencia de un espacio. Es una actitud puntual de una persona".

Sin embargo, pese a su descargo, también intentó poner paños fríos y aseguró que "Juntos por el Cambio está más unido que nunca".

Embed

Luego de las declaraciones del funcionario larretista, Patricia Bullrich habló en Radio Mitre y redobló la apuesta: "¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?".

"Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y viene el otro día y me abraza por atrás como si nada hubiera dicho", relató la presidenta del PRO.

Y continuó su argumento: "Con lo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía. Le dije 'conmigo no te metas', porque si me vas a decir una cosa así, y que quizás yo soy la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo, no se puede tener doble discurso".